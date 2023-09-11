Не менее четырёх тысяч человек получили в подарок детали от старого моста Шамплен

Мост Шамплен закрыт с 2019 года, он будет окончательно разобран к январю 2024 года, а старые болты, гайки, скобы были розданы желающим (кому повезло) в субботу и в воскресенье 9 и 10 сентября.

В субботу, 9 сентября, и в воскресенье, 10 сентября, администраторы моста Шамплен, раздали несколько тысяч старых болтов и гаек, которые были сняты со структуры древного моста и которые, конечно, больше использовать нельзя. Эти детали поддерживали мост в рабочем состоянии в течение 57 лет. И вот их разобрали на сувениры. В двух местах около моста (на острове Монашенек и в Броссаре), где раздавали древности, выстроилась очередь. Каждому выдавался один болт, она гайка, одна скоба или другая деталь. Все сувенирные детали были предварительно покрыты консервантом. Сувениры раздавались в порядке очереди, по принципу – “мужчина, вас тут не стояло, больше одного болта в одни руки не давать”. Желающие могли занять отдельную очередь для водителей автомобилей или же встать в очередь для пешеходов.

Для многих тысяч квебекцев старый мост Шамплен был символом, многие проезжали по нему чуть ли не каждый день в течение долгих лет, и, конечно же, этот мост стал частью квебекской истории. Он сыграл важную роль в развитии экономики Квебека и Монреаля, и каждый год по нему проезжали свыше пятьдесят миллионов автомобилей всех типов.

Напомним, что мост Шамплен был закрыт для проезда в 2015 году по причине прихода в негодность после пятидесяти трёх лет работы. Его стали разбирать в августе 2020 года, и окончательно разборка моста завершится в ближайшие месяцы (скорее всего, в январе 2024 года). Новый мост был открыт 1 июля 2019 года, но название нового моста немного отличается: если первый мост назывался просто мост Шамплен (pont Champlain), то нынешний мост называется официально мост Самюэль де Шамплен (Samuel-de-Champlain). То есть теперь в названии фигурирует не только фамилия, но и имя одного из выдающихся деятелей первых лет существования французской колонии Новая-Франция, основателя города Квебек.

В ближайшее время мы расскажем об истории одного из самых известных мостов Квебека и Монреаля, который является одним из самых загруженных мостов в Северной Америке.