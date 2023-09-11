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Общество История Старый мост Шамплен разобран на сувениры
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Момент раздачи сувениров, оставшихся от моста. Фото Грэхэма Хьюга, Канадская пресса.

Старый мост Шамплен разобран на сувениры

Megan Jorgensen Сен 11, 2023 История, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 36 Просмотров

Не менее четырёх тысяч человек получили в подарок детали от старого моста Шамплен

Мост Шамплен закрыт с 2019 года, он будет окончательно разобран к январю 2024 года, а старые болты, гайки, скобы были розданы желающим (кому повезло) в субботу и в воскресенье 9 и 10 сентября.

В субботу, 9 сентября, и в воскресенье, 10 сентября, администраторы моста Шамплен, раздали несколько тысяч старых болтов и гаек, которые были сняты со структуры древного моста и которые, конечно, больше использовать нельзя. Эти детали поддерживали мост в рабочем состоянии в течение 57 лет. И вот их разобрали на сувениры. В двух местах около моста (на острове Монашенек и в Броссаре), где раздавали древности, выстроилась очередь.  Каждому выдавался один болт, она гайка, одна скоба или другая деталь. Все сувенирные детали были предварительно покрыты консервантом. Сувениры раздавались в порядке очереди, по принципу – “мужчина, вас тут не стояло, больше одного болта в одни руки не давать”. Желающие могли занять отдельную очередь для водителей автомобилей или же встать в очередь для пешеходов.

Для многих тысяч квебекцев старый мост Шамплен был символом, многие проезжали по нему чуть ли не каждый день в течение долгих лет, и, конечно же, этот мост стал частью квебекской истории. Он сыграл важную роль в развитии экономики Квебека и Монреаля, и каждый год по нему проезжали свыше пятьдесят миллионов автомобилей всех типов.

Напомним, что мост Шамплен был закрыт для проезда в 2015 году по причине прихода в негодность после пятидесяти трёх лет работы. Его стали разбирать в августе 2020 года, и окончательно разборка моста завершится в ближайшие месяцы (скорее всего, в январе 2024 года). Новый мост был открыт 1 июля 2019 года, но название нового моста немного отличается: если первый мост назывался просто мост Шамплен (pont Champlain), то нынешний мост называется официально мост Самюэль де Шамплен (Samuel-de-Champlain). То есть теперь в названии фигурирует не только фамилия, но и имя одного из выдающихся деятелей первых лет существования французской колонии Новая-Франция, основателя города Квебек.

В ближайшее время мы расскажем об истории одного из самых известных мостов Квебека и Монреаля, который является одним из самых загруженных мостов в Северной Америке.

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