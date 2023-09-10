Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Авторы Меган Хорхенсен Канадская сборная завоевала бронзу на Кубке мира по баскетболу
basquet
Сразу после победы. Фото Теда Алжибе, агентство Франс-Пресс.

Канадская сборная завоевала бронзу на Кубке мира по баскетболу

Megan Jorgensen Сен 10, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Отдых, Спорт, Хорошие новости Оставить комментарий 51 Просмотров

Канада завоевала бронзу на Кубке мира в Маниле. Впервые за историю

Впервые в истории канадская сборная по баскетболу поднимается на ступеньк почёта в Кубке мира – завоёвана бронзовая медаль.

В воскресенье, 10 сентября, в своём заключительном матче на Кубке мира по баскетболу, который завершается в Маниле, Канада одержала победу над сборной США со счётом 127-118, причём матч был очень напряжённым, и победа была одержана лишь в дополнительное время.

Впервые мужская сборная Канады завоевала медаль на этих соревнованиях. К тому же это первая медаль Канады на Кубке мира или Олимпийских играх с 1936 года, – года, в котором страна завоевала серебро на Олимпиаде в Берлине.

Сегодня Канада добилась этого успеха благодаря выступлениям игрокам Диллон Брукс и Шай Гилджоус-Александр (Dillon Brooks и Shai Gilgeous-Alexander), набравших 39 и 31 очко соответственно. Брукс реализовал семь бросков с трехочковой дистанции из восьми попыток! Набрав 39 очков, Брукс установил рекорд по количеству очков, набранных канадцами на Кубке мира. С 1954 года рекордсменом по очкам был Карл Ридд (Karl Ridd) c 37 очками.

Канадцам удалось добиться успеха несмотря на яростное сопротивление противника. За 4,2 секунды до конца основного времени Канада вела со счетом 111-107, но американцы сумели сначала получить одно очко в штрафном броске, а затем выбить три очка за полсекунды до окончания матчка. Однако в дополнительное время Гилджоус-Александр взял инициативу в свои руки. Менее чем за две минуты игры он помог Канаде создать преимущество 118-112, набрав за этот отрезок времени все семь очков своей команды.

Кроме главных героев – Брукса и Гилджоуса-Александра, среди канадских баскетболистов выделился Келли Тайлер Олиник (Kelly Tyler Olynyk), занявший третье место по количеству очков.

Мы поздравляем канадскую сборную с успехом – первая завоёванная медаль на Кубке мира, это круто! И мы уверены, что наши читатели присоединяются к поздравлениям.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*