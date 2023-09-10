Канада завоевала бронзу на Кубке мира в Маниле. Впервые за историю

Впервые в истории канадская сборная по баскетболу поднимается на ступеньк почёта в Кубке мира – завоёвана бронзовая медаль.

В воскресенье, 10 сентября, в своём заключительном матче на Кубке мира по баскетболу, который завершается в Маниле, Канада одержала победу над сборной США со счётом 127-118, причём матч был очень напряжённым, и победа была одержана лишь в дополнительное время.

Впервые мужская сборная Канады завоевала медаль на этих соревнованиях. К тому же это первая медаль Канады на Кубке мира или Олимпийских играх с 1936 года, – года, в котором страна завоевала серебро на Олимпиаде в Берлине.

Сегодня Канада добилась этого успеха благодаря выступлениям игрокам Диллон Брукс и Шай Гилджоус-Александр (Dillon Brooks и Shai Gilgeous-Alexander), набравших 39 и 31 очко соответственно. Брукс реализовал семь бросков с трехочковой дистанции из восьми попыток! Набрав 39 очков, Брукс установил рекорд по количеству очков, набранных канадцами на Кубке мира. С 1954 года рекордсменом по очкам был Карл Ридд (Karl Ridd) c 37 очками.

Канадцам удалось добиться успеха несмотря на яростное сопротивление противника. За 4,2 секунды до конца основного времени Канада вела со счетом 111-107, но американцы сумели сначала получить одно очко в штрафном броске, а затем выбить три очка за полсекунды до окончания матчка. Однако в дополнительное время Гилджоус-Александр взял инициативу в свои руки. Менее чем за две минуты игры он помог Канаде создать преимущество 118-112, набрав за этот отрезок времени все семь очков своей команды.

Кроме главных героев – Брукса и Гилджоуса-Александра, среди канадских баскетболистов выделился Келли Тайлер Олиник (Kelly Tyler Olynyk), занявший третье место по количеству очков.

Мы поздравляем канадскую сборную с успехом – первая завоёванная медаль на Кубке мира, это круто! И мы уверены, что наши читатели присоединяются к поздравлениям.