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Рыба по-доминикански.

Пять рецептов рыбных блюд из разных стран

Megan Jorgensen Сен 10, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых, Полезные продукты, Сам себе ресторан Оставить комментарий 32 Просмотров

Пять рецептов рыбных блюд, вкусных, полезных и не таких сложных в изготовлении

Пять рецептов блюд из рыбы: рыба тушёная по-доминикански, мерлуза по-римски, рыба в горшочке по-датски, омлет с тунцом по-американски, рыба в духовке по-шведски.

Осень – погода дождливая. А когда дождь, то много воды. А много воды – много рыбы! Логика, однако. Поэтому угощаем читателей рецептами рыбных блюд. Пять рецептов из пяти разных стран.

Рыба тушеная по-доминикански

По этому рецепту рыбу готовят не только в Доминиканской Республике, но и в других странах бассейна Карибского моря:

Нам пригодятся следующие продукты:

  • Морская белая рыба – 500 граммов
  • Кальмары небольших размеров – 5 штук
  • Очищенные сырые креветки – граммов 200
  • Мидии или моллюски – до 20 штучек
  • Шесть-семь долек чеснока
  • Один сладкий (болгарский) перец любого цвета
  • Красная луковица средних размеров
  • Четыре средних помидора
  • Протёртая мякоть одного косового ореха (в магазинах найти надо)
  • Белый рис – одна чашка с верхом
  • Два кубика для рыбного бульона
  • Белое вино – примерно пол-чашки
  • Оливковое масло – пять столовых ложек
  • Половина чайной ложки шафрана
  • Щепотка перца чили
  • Перец черный молотый и соль по вкусу.

Готовим рыбу:

  1. Согреваем два литра воды и разводим в ней кубики для рыбного бульона
  2. Добавляем в воду шафран и чили, отставляем пока в сторонку
  3. Рыбу натираем солью и черным молотым перцем.
  4. Лук и сладкий перец мелко шинкуем, кладем их в отдельную кастрюлю, заливаем в кастрюлю оливковое масло, добавляем туда тёртый кокосовый орех
  5. Кладём в эту кастрюлю рыбу и тушим рыбу пять минут
  6. Пока рыба тушится, режем на четвертинки помидоры и довольно мелко режем кальмары
  7. Добавляем в рыбу помидоры, кальмары, четвёртую часть креветок и весь рис
  8. Как только рыба дойдёт до кипения, заливаем ранее приготовленнный бульон и белое вино
  9. Накрываем кастрюлю крышкой и ставим в духовку, нагретую до 200 градусов по Цельсию минут на сорок-сорок пять
  10. Достаём кастрюлю и добавляем оставшиеся креветки, а так же все мидии ( моллюски)
  11. Возвращаем кастрюлю в духовку ещё на десять минут, после чего достаём и подаём на стол.

Мерлуза по-римски

Рецепт, приведенный в автобиографической книге Джанни Родари. Писатель вырос в семье булочника и прислуги, но папа купил ему скрипку, кисточки и краски, надеясь, что сын вырастет и станет человеком. А тот стал сначала учителем, а потом писателем. Даже получил в 1970 году почетную медаль писательскую – медаль Ганса Христиана Андерсена.

А ещё писатель часто ездил в Верону на автомобильные выставки. Чем заложил традиции поездок на них журналистов и писателей из разных стран.

А кормила будущего автора Чиполлино мама в детстве вот этим блюдом регулярно:

(Количество продуктов – по желанию, в данном случае не имеет значения, как ясно из способа приготовления – сколько нравится, столько и кладите, например, кабачков).

  • Филе мерлузы
  • Молоко для вымачивания филе
  • Картофель – для пюре
  • Баклажаны
  • Кабачки
  • Сладкий перец
  • Оливковое масло
  • Соль, перец, зелень

Готовим мерлузу:

  1. Сварить картошку и приготовить пюре с молоком
  2. Посолить и поперчить филе, после чего вымочить в молоке до часа и обвалять в картофельном пюре, причем хорошенько нажимать, чтобы пюре плотно пристало к рыбе
  3. Позолотить филе на сковороде в небольшом количестве оливкового масла – филе готовится быстро, поэтому как только оно стало золотистого цвета, рыба готова
  4. Баклажаны, кабачки, сладкий перец, помидорчики порезать и потушить в той же сковороде, где жарились филе мерлузы (при необходимости долить масло), посолить и поперчить по вкусу
  5. Выложить на тарелку филе и овощное рагу, посыпать зеленью по вкусу, залить любым соусом по желанию.

Рыба в горшочке по-датски

Какой календарь не возьмёшь, везде одно и то же : 4 января 1961 года в Копенгагене завершилась самая долгая в мире забастовка помощников брадобреев, длившаяся 33 года. Занесена в книгу рекордов Гинесса. Уж не знаю, кто “весть” придумал. Но тот, кто придумал – молодец. А вот те, кто во все сборники выдумку вставляет, серьезно в неё поверив, идиоты. Думать надо… И про 33 года, и про “помощников брадобреев”, и про землю принца Датского, которая во время “забастовки помощников брадобреев” пережила войну и оккупацию. Но в любом путеводителе о Дании на русском языке эта дата указана…

Ладно, вот вам рецепт из датской кухни: Дабы не опозорились перед поклонником, а то он много знает, а ты – мало. У тебя комплекс из-за этого. Ты взяла, и ляпнула про забастовку в 33 года помощников брадобреев, а он на тебя с таким изумлением посмотрел, что тебе хоть обратно в родные тундры. Чтобы не опозориться, лучше ему рыбу в горшочке по-датски, пусть питается, о тебе думает:

Ингредиенты:

  • Морская рыба – килограм филе разных рыб (или одной, если больше не купила по забывчивости)
  • Две луковицы большие
  • 4 столовые ложки зеленого лука (мелко нарубить)
  • Сливочное масло – на глазок
  • Томат-паста – ложек пять столовых (или поменьше)
  • Соленые огурцы – штуки три средних
  • До десятка небольших картофелен
  • До пяти столовых ложек сливок
  • Красный перец – щепотка

Готовим рыбу по-датски:

  1. Лук мелко рубим и обжариваем в масле до бронзового цвета
  2. Кладем лук в глиняный горошек, засыпаем красный перец и картошку, нарезаную плоскими кружочками
  3. Заливаем парой стаканов холодной воды
  4. Ставим в духовку, нагретую до 220 градусов по Цельсию, накрыв фольгой горшочек
  5. Как только картофель размягчился, кладем резаные огурцы, и резаную кусками рыбу
  6. Через десять минут добавляем томат-пасту
  7. Еще через пять минут солим и вливаем сливки
  8. Вновь накрываем крышкой и оставляем тушиться до готовности
  9. Зеленым луком посыпаем перед подачей на стол.

Омлет с тунцом по-американски

Вот уж сложно пояснить причину, однако тунец в Америке – национальная рыба. В смысле, редкий ресторан не предлагает тунца в первой половине меню. Посему, кухня США и кухня Канады без тунца – как Россия без великого В.В.П.Х. – сирота одинокая.

  • Разрезаем пополам здоровенный стручок сладкого перца, удаляем зерна, мякоть, моем, режем квадратиками
  • Куски тунца – общим весом граммов в 300, обмываем, отжимаем немного, разделываем, смешиваем с нашим стручком сладкого перца
  • Солим, перчим, посыпаем эстрагоном (орегано), базиликом
  • Взбиваем 10 яиц с 3-4 столовыми ложками несладких сливок и добавляем немного мускатного ореха
  • Смешиваем яйца и тунца
  • Кладем смесь на сковородку, готовим на мало-среднем огне
  • Перед подачей добавляем обычный салат помидорный любого вида

Рыба в духовке по-шведски

В шведском ресторане угощали. Хозяин божился, будто бы рецепт шведский. Подозрительно, по-моему, в России так рыбу делали ещё при Петре Первом, но спорить не стала. Хотя напомнить хотелось шведу, как наши в 1700 году под Нарвой сдюжили натиск шведов, да так, что по колено в крови стояли, за что Семеновскому и Преображенскому полку император пожаловал право ношения красных чулков при порадной форме. Но так как рыба была вкусной, то пожалела шведа, пусть живёт…

Продукты:

  • Килограмм речной рыбы (можно пару-тройку рыбин разных сортов)
  • Розмарин – щепотка
  • Тимьян и майоран – самую малость и того, и другого
  • Петрушка – столовая ложка рубленой
  • 3 зубчика чеснока
  • Столовая ложка сухариков (панировочных)
  • Лимонный свежевыжатый сок от одного лимона
  • 10 столовых ложек оливкового масла
  • Соль, перец черный, белый и красный (по желанию)

Готовим рыбку:

  1. Рыбу моем, чистим, разрезаем тушку вдоль
  2. Начиняем всей зеленью чесноком (два зубчика из трех – порезать или порубить), солим и перчим
  3. Кладем на противень залитый маслом, посыпаем третьим измельченным чесноком, сбрызгиваем обильно лимонным соком и в духовку
  4. Духовка нагрета до 230 градусов по Цельсию
  5. Запекаем полчаса
  6. Подаем с отварным картофелем.

Вся прелесть в чесноке и его влиянии на вкус, но это личное мнение.

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