Пять рецептов рыбных блюд, вкусных, полезных и не таких сложных в изготовлении
Осень – погода дождливая. А когда дождь, то много воды. А много воды – много рыбы! Логика, однако. Поэтому угощаем читателей рецептами рыбных блюд. Пять рецептов из пяти разных стран.
Рыба тушеная по-доминикански
По этому рецепту рыбу готовят не только в Доминиканской Республике, но и в других странах бассейна Карибского моря:
Нам пригодятся следующие продукты:
- Морская белая рыба – 500 граммов
- Кальмары небольших размеров – 5 штук
- Очищенные сырые креветки – граммов 200
- Мидии или моллюски – до 20 штучек
- Шесть-семь долек чеснока
- Один сладкий (болгарский) перец любого цвета
- Красная луковица средних размеров
- Четыре средних помидора
- Протёртая мякоть одного косового ореха (в магазинах найти надо)
- Белый рис – одна чашка с верхом
- Два кубика для рыбного бульона
- Белое вино – примерно пол-чашки
- Оливковое масло – пять столовых ложек
- Половина чайной ложки шафрана
- Щепотка перца чили
- Перец черный молотый и соль по вкусу.
Готовим рыбу:
- Согреваем два литра воды и разводим в ней кубики для рыбного бульона
- Добавляем в воду шафран и чили, отставляем пока в сторонку
- Рыбу натираем солью и черным молотым перцем.
- Лук и сладкий перец мелко шинкуем, кладем их в отдельную кастрюлю, заливаем в кастрюлю оливковое масло, добавляем туда тёртый кокосовый орех
- Кладём в эту кастрюлю рыбу и тушим рыбу пять минут
- Пока рыба тушится, режем на четвертинки помидоры и довольно мелко режем кальмары
- Добавляем в рыбу помидоры, кальмары, четвёртую часть креветок и весь рис
- Как только рыба дойдёт до кипения, заливаем ранее приготовленнный бульон и белое вино
- Накрываем кастрюлю крышкой и ставим в духовку, нагретую до 200 градусов по Цельсию минут на сорок-сорок пять
- Достаём кастрюлю и добавляем оставшиеся креветки, а так же все мидии ( моллюски)
- Возвращаем кастрюлю в духовку ещё на десять минут, после чего достаём и подаём на стол.
Мерлуза по-римски
Рецепт, приведенный в автобиографической книге Джанни Родари. Писатель вырос в семье булочника и прислуги, но папа купил ему скрипку, кисточки и краски, надеясь, что сын вырастет и станет человеком. А тот стал сначала учителем, а потом писателем. Даже получил в 1970 году почетную медаль писательскую – медаль Ганса Христиана Андерсена.
А ещё писатель часто ездил в Верону на автомобильные выставки. Чем заложил традиции поездок на них журналистов и писателей из разных стран.
А кормила будущего автора Чиполлино мама в детстве вот этим блюдом регулярно:
(Количество продуктов – по желанию, в данном случае не имеет значения, как ясно из способа приготовления – сколько нравится, столько и кладите, например, кабачков).
- Филе мерлузы
- Молоко для вымачивания филе
- Картофель – для пюре
- Баклажаны
- Кабачки
- Сладкий перец
- Оливковое масло
- Соль, перец, зелень
Готовим мерлузу:
- Сварить картошку и приготовить пюре с молоком
- Посолить и поперчить филе, после чего вымочить в молоке до часа и обвалять в картофельном пюре, причем хорошенько нажимать, чтобы пюре плотно пристало к рыбе
- Позолотить филе на сковороде в небольшом количестве оливкового масла – филе готовится быстро, поэтому как только оно стало золотистого цвета, рыба готова
- Баклажаны, кабачки, сладкий перец, помидорчики порезать и потушить в той же сковороде, где жарились филе мерлузы (при необходимости долить масло), посолить и поперчить по вкусу
- Выложить на тарелку филе и овощное рагу, посыпать зеленью по вкусу, залить любым соусом по желанию.
Рыба в горшочке по-датски
Какой календарь не возьмёшь, везде одно и то же : 4 января 1961 года в Копенгагене завершилась самая долгая в мире забастовка помощников брадобреев, длившаяся 33 года. Занесена в книгу рекордов Гинесса. Уж не знаю, кто “весть” придумал. Но тот, кто придумал – молодец. А вот те, кто во все сборники выдумку вставляет, серьезно в неё поверив, идиоты. Думать надо… И про 33 года, и про “помощников брадобреев”, и про землю принца Датского, которая во время “забастовки помощников брадобреев” пережила войну и оккупацию. Но в любом путеводителе о Дании на русском языке эта дата указана…
Ладно, вот вам рецепт из датской кухни: Дабы не опозорились перед поклонником, а то он много знает, а ты – мало. У тебя комплекс из-за этого. Ты взяла, и ляпнула про забастовку в 33 года помощников брадобреев, а он на тебя с таким изумлением посмотрел, что тебе хоть обратно в родные тундры. Чтобы не опозориться, лучше ему рыбу в горшочке по-датски, пусть питается, о тебе думает:
Ингредиенты:
- Морская рыба – килограм филе разных рыб (или одной, если больше не купила по забывчивости)
- Две луковицы большие
- 4 столовые ложки зеленого лука (мелко нарубить)
- Сливочное масло – на глазок
- Томат-паста – ложек пять столовых (или поменьше)
- Соленые огурцы – штуки три средних
- До десятка небольших картофелен
- До пяти столовых ложек сливок
- Красный перец – щепотка
Готовим рыбу по-датски:
- Лук мелко рубим и обжариваем в масле до бронзового цвета
- Кладем лук в глиняный горошек, засыпаем красный перец и картошку, нарезаную плоскими кружочками
- Заливаем парой стаканов холодной воды
- Ставим в духовку, нагретую до 220 градусов по Цельсию, накрыв фольгой горшочек
- Как только картофель размягчился, кладем резаные огурцы, и резаную кусками рыбу
- Через десять минут добавляем томат-пасту
- Еще через пять минут солим и вливаем сливки
- Вновь накрываем крышкой и оставляем тушиться до готовности
- Зеленым луком посыпаем перед подачей на стол.
Омлет с тунцом по-американски
Вот уж сложно пояснить причину, однако тунец в Америке – национальная рыба. В смысле, редкий ресторан не предлагает тунца в первой половине меню. Посему, кухня США и кухня Канады без тунца – как Россия без великого В.В.П.Х. – сирота одинокая.
- Разрезаем пополам здоровенный стручок сладкого перца, удаляем зерна, мякоть, моем, режем квадратиками
- Куски тунца – общим весом граммов в 300, обмываем, отжимаем немного, разделываем, смешиваем с нашим стручком сладкого перца
- Солим, перчим, посыпаем эстрагоном (орегано), базиликом
- Взбиваем 10 яиц с 3-4 столовыми ложками несладких сливок и добавляем немного мускатного ореха
- Смешиваем яйца и тунца
- Кладем смесь на сковородку, готовим на мало-среднем огне
- Перед подачей добавляем обычный салат помидорный любого вида
Рыба в духовке по-шведски
В шведском ресторане угощали. Хозяин божился, будто бы рецепт шведский. Подозрительно, по-моему, в России так рыбу делали ещё при Петре Первом, но спорить не стала. Хотя напомнить хотелось шведу, как наши в 1700 году под Нарвой сдюжили натиск шведов, да так, что по колено в крови стояли, за что Семеновскому и Преображенскому полку император пожаловал право ношения красных чулков при порадной форме. Но так как рыба была вкусной, то пожалела шведа, пусть живёт…
Продукты:
- Килограмм речной рыбы (можно пару-тройку рыбин разных сортов)
- Розмарин – щепотка
- Тимьян и майоран – самую малость и того, и другого
- Петрушка – столовая ложка рубленой
- 3 зубчика чеснока
- Столовая ложка сухариков (панировочных)
- Лимонный свежевыжатый сок от одного лимона
- 10 столовых ложек оливкового масла
- Соль, перец черный, белый и красный (по желанию)
Готовим рыбку:
- Рыбу моем, чистим, разрезаем тушку вдоль
- Начиняем всей зеленью чесноком (два зубчика из трех – порезать или порубить), солим и перчим
- Кладем на противень залитый маслом, посыпаем третьим измельченным чесноком, сбрызгиваем обильно лимонным соком и в духовку
- Духовка нагрета до 230 градусов по Цельсию
- Запекаем полчаса
- Подаем с отварным картофелем.
Вся прелесть в чесноке и его влиянии на вкус, но это личное мнение.