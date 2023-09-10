Пять рецептов рыбных блюд, вкусных, полезных и не таких сложных в изготовлении

Пять рецептов блюд из рыбы: рыба тушёная по-доминикански, мерлуза по-римски, рыба в горшочке по-датски, омлет с тунцом по-американски, рыба в духовке по-шведски.

Осень – погода дождливая. А когда дождь, то много воды. А много воды – много рыбы! Логика, однако. Поэтому угощаем читателей рецептами рыбных блюд. Пять рецептов из пяти разных стран.

Рыба тушеная по-доминикански

По этому рецепту рыбу готовят не только в Доминиканской Республике, но и в других странах бассейна Карибского моря:

Нам пригодятся следующие продукты:

Морская белая рыба – 500 граммов

Кальмары небольших размеров – 5 штук

Очищенные сырые креветки – граммов 200

Мидии или моллюски – до 20 штучек

Шесть-семь долек чеснока

Один сладкий (болгарский) перец любого цвета

Красная луковица средних размеров

Четыре средних помидора

Протёртая мякоть одного косового ореха (в магазинах найти надо)

Белый рис – одна чашка с верхом

Два кубика для рыбного бульона

Белое вино – примерно пол-чашки

Оливковое масло – пять столовых ложек

Половина чайной ложки шафрана

Щепотка перца чили

Перец черный молотый и соль по вкусу.

Готовим рыбу:

Согреваем два литра воды и разводим в ней кубики для рыбного бульона Добавляем в воду шафран и чили, отставляем пока в сторонку Рыбу натираем солью и черным молотым перцем. Лук и сладкий перец мелко шинкуем, кладем их в отдельную кастрюлю, заливаем в кастрюлю оливковое масло, добавляем туда тёртый кокосовый орех Кладём в эту кастрюлю рыбу и тушим рыбу пять минут Пока рыба тушится, режем на четвертинки помидоры и довольно мелко режем кальмары Добавляем в рыбу помидоры, кальмары, четвёртую часть креветок и весь рис Как только рыба дойдёт до кипения, заливаем ранее приготовленнный бульон и белое вино Накрываем кастрюлю крышкой и ставим в духовку, нагретую до 200 градусов по Цельсию минут на сорок-сорок пять Достаём кастрюлю и добавляем оставшиеся креветки, а так же все мидии ( моллюски) Возвращаем кастрюлю в духовку ещё на десять минут, после чего достаём и подаём на стол.

Мерлуза по-римски

Рецепт, приведенный в автобиографической книге Джанни Родари. Писатель вырос в семье булочника и прислуги, но папа купил ему скрипку, кисточки и краски, надеясь, что сын вырастет и станет человеком. А тот стал сначала учителем, а потом писателем. Даже получил в 1970 году почетную медаль писательскую – медаль Ганса Христиана Андерсена.

А ещё писатель часто ездил в Верону на автомобильные выставки. Чем заложил традиции поездок на них журналистов и писателей из разных стран.

А кормила будущего автора Чиполлино мама в детстве вот этим блюдом регулярно:

(Количество продуктов – по желанию, в данном случае не имеет значения, как ясно из способа приготовления – сколько нравится, столько и кладите, например, кабачков).

Филе мерлузы

Молоко для вымачивания филе

Картофель – для пюре

Баклажаны

Кабачки

Сладкий перец

Оливковое масло

Соль, перец, зелень

Готовим мерлузу:

Сварить картошку и приготовить пюре с молоком Посолить и поперчить филе, после чего вымочить в молоке до часа и обвалять в картофельном пюре, причем хорошенько нажимать, чтобы пюре плотно пристало к рыбе Позолотить филе на сковороде в небольшом количестве оливкового масла – филе готовится быстро, поэтому как только оно стало золотистого цвета, рыба готова Баклажаны, кабачки, сладкий перец, помидорчики порезать и потушить в той же сковороде, где жарились филе мерлузы (при необходимости долить масло), посолить и поперчить по вкусу Выложить на тарелку филе и овощное рагу, посыпать зеленью по вкусу, залить любым соусом по желанию.

Рыба в горшочке по-датски

Какой календарь не возьмёшь, везде одно и то же : 4 января 1961 года в Копенгагене завершилась самая долгая в мире забастовка помощников брадобреев, длившаяся 33 года. Занесена в книгу рекордов Гинесса. Уж не знаю, кто “весть” придумал. Но тот, кто придумал – молодец. А вот те, кто во все сборники выдумку вставляет, серьезно в неё поверив, идиоты. Думать надо… И про 33 года, и про “помощников брадобреев”, и про землю принца Датского, которая во время “забастовки помощников брадобреев” пережила войну и оккупацию. Но в любом путеводителе о Дании на русском языке эта дата указана…

Ладно, вот вам рецепт из датской кухни: Дабы не опозорились перед поклонником, а то он много знает, а ты – мало. У тебя комплекс из-за этого. Ты взяла, и ляпнула про забастовку в 33 года помощников брадобреев, а он на тебя с таким изумлением посмотрел, что тебе хоть обратно в родные тундры. Чтобы не опозориться, лучше ему рыбу в горшочке по-датски, пусть питается, о тебе думает:

Ингредиенты:

Морская рыба – килограм филе разных рыб (или одной, если больше не купила по забывчивости)

Две луковицы большие

4 столовые ложки зеленого лука (мелко нарубить)

Сливочное масло – на глазок

Томат-паста – ложек пять столовых (или поменьше)

Соленые огурцы – штуки три средних

До десятка небольших картофелен

До пяти столовых ложек сливок

Красный перец – щепотка

Готовим рыбу по-датски:

Лук мелко рубим и обжариваем в масле до бронзового цвета Кладем лук в глиняный горошек, засыпаем красный перец и картошку, нарезаную плоскими кружочками Заливаем парой стаканов холодной воды Ставим в духовку, нагретую до 220 градусов по Цельсию, накрыв фольгой горшочек Как только картофель размягчился, кладем резаные огурцы, и резаную кусками рыбу Через десять минут добавляем томат-пасту Еще через пять минут солим и вливаем сливки Вновь накрываем крышкой и оставляем тушиться до готовности Зеленым луком посыпаем перед подачей на стол.

Омлет с тунцом по-американски

Вот уж сложно пояснить причину, однако тунец в Америке – национальная рыба. В смысле, редкий ресторан не предлагает тунца в первой половине меню. Посему, кухня США и кухня Канады без тунца – как Россия без великого В.В.П.Х. – сирота одинокая.

Разрезаем пополам здоровенный стручок сладкого перца, удаляем зерна, мякоть, моем, режем квадратиками

Куски тунца – общим весом граммов в 300, обмываем, отжимаем немного, разделываем, смешиваем с нашим стручком сладкого перца

Солим, перчим, посыпаем эстрагоном (орегано), базиликом

Взбиваем 10 яиц с 3-4 столовыми ложками несладких сливок и добавляем немного мускатного ореха

Смешиваем яйца и тунца

Кладем смесь на сковородку, готовим на мало-среднем огне

Перед подачей добавляем обычный салат помидорный любого вида

Рыба в духовке по-шведски

В шведском ресторане угощали. Хозяин божился, будто бы рецепт шведский. Подозрительно, по-моему, в России так рыбу делали ещё при Петре Первом, но спорить не стала. Хотя напомнить хотелось шведу, как наши в 1700 году под Нарвой сдюжили натиск шведов, да так, что по колено в крови стояли, за что Семеновскому и Преображенскому полку император пожаловал право ношения красных чулков при порадной форме. Но так как рыба была вкусной, то пожалела шведа, пусть живёт…

Продукты:

Килограмм речной рыбы (можно пару-тройку рыбин разных сортов)

Розмарин – щепотка

Тимьян и майоран – самую малость и того, и другого

Петрушка – столовая ложка рубленой

3 зубчика чеснока

Столовая ложка сухариков (панировочных)

Лимонный свежевыжатый сок от одного лимона

10 столовых ложек оливкового масла

Соль, перец черный, белый и красный (по желанию)

Готовим рыбку:

Рыбу моем, чистим, разрезаем тушку вдоль Начиняем всей зеленью чесноком (два зубчика из трех – порезать или порубить), солим и перчим Кладем на противень залитый маслом, посыпаем третьим измельченным чесноком, сбрызгиваем обильно лимонным соком и в духовку Духовка нагрета до 230 градусов по Цельсию Запекаем полчаса Подаем с отварным картофелем.

Вся прелесть в чесноке и его влиянии на вкус, но это личное мнение.