Бухта Хa! Хa! и деревня Saint-Louis-de-Ha!-Ha! – удивительное и неповторимое название

Квебек – чемпион. Больше нигде в мире ни одно географическое название не включает в себя два восклицательных знака. Так что бухта Хa! Хa! и деревня Сен-Луи-де-Ха!-Ха! уникальны.

Действительно, если чем-то Квебек и выделяется, то даже не кленовым сиропом, не енотами-воришками и не стаями белок, которым лучше не попадаться на пути – загрызут! Главная достопримечательность Квебека – это удивительное название двух географических пунктов, которые, впрочем, дополняют друг друга.

Речь о бухте Ха!-Ха! (так и произносится – Ха!-Ха!, буква H в этом случае не немая) – Baie Ha! Ha! и о деревне, располагающейся на берегу этой бухты и носящей название Saint-Louis-de-Ha!-Ha!.

Бухта со смешливым названием находится в регионе Saguenay–Lac-Saint-Jean, уникального самого по себе региона с одним из самых больших в мире фьордов, с красивейшими пейзажами и нетронутой природой. Название бухты и деревни, безусловно, привлекает внимание.

Термин “Ha! Ha!” выглядит странно и вызвает улыбку. Есть две версии его появления. По одной из них, название происходит от архаического старо-французского термина, обозначающего внезапный тупик или безвыходную ситуацию (мол, “Ха! Приехали”). В контексте залива это означает “закрытую” или “заблокированную утёсами” бухту. В этом случае название отражает удивление первых европейских исследователей – французов, при обнаружении тупика в заливе. По другой версии, кто-то просто удивился и поразился красотам природы, после чего ахнул – Ах, ах! Но каким-то образом восклицание было записано наоборот. Существует ещё одна версия, правда – мол, первый картограф, наносящий на карту местные земли, просто пошутил. Но шутка осталась на века, если так.

После разрушительного наводнения 1996 года, которое повредило мост на реке, впадающей в бухту, был создан памятник Pyramide des Ha! Ha!. Это стеклянная пирамида, состоящая из 3 000 стеклянных “смеющихся” лиц, символизирующая смех как способ преодоления трагедии.

Бухта Ha! Ha! привлекает туристов своей захватывающей природной красотой. Регион идеален для каякинга, рыбалки, пеших прогулок и наблюдения за природой. Да и весь регион Saguenay–Lac-Saint-Jean, славится, как уже сказано выше, природными красотами. В общем, Baie Ha! Ha! — это место, где природная красота сочетается с уникальной культурой и историей, делая его интересным местом для посещения.

И как мы уже заметили, бухта и деревня Saint-Louis-de-Ha!-Ha! – единственная бухта и единственный населенный пункт в мире с двумя восклицательными знаками в официальном названии. Между прочим, деревня Saint-Louis-de-Ha!-Ha! популярна среди туристов благодаря своему уникальному названию – все хотят сфотографироваться на фоне названия. Но место стоит посетить в любом случае, благодаря его красоте.