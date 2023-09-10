Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадский трубопроводный оператор Enbridge создаст крупнейшую в Северной Америке газораспределительную платформу
Фото: https://www.pexels.com/

Канадский трубопроводный оператор Enbridge создаст крупнейшую в Северной Америке газораспределительную платформу

Виктория Христова Сен 10, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадский трубопроводный оператор Enbridge создаст крупнейшую в Северной Америке газораспределительную платформу отключены 32 Просмотров

Канадский трубопроводный оператор Enbridge Inc. договорился о покупке трех американских газораспределительных компаний у Dominion Energy в рамках сделки на $14 млрд, говорится в пресс-релизе.

Канадский трубопроводный оператор Enbridge Inc. договорился о покупке трех американских газораспределительных компаний у Dominion Energy в рамках сделки на $14 млрд, говорится в пресс-релизе.

Enbridge покупает East Ohio Gas Company, Public Service Company of North Carolina, а также Questar Gas и связанные с ней компании, работающие под брендом Wexpro.

Сделка предполагает выплату $9,4 млрд денежными средствами и принятие долговых обязательств на $4,6 млрд. Транзакция позволит создать крупнейшую в Северной Америке газораспределительную платформу, которая будет обслуживать около 7 млн потребителей и поставлять порядка 9,3 млрд куб. футов (263 млн куб. м) газа в сутки, отмечает Enbridge.

Закрытие сделки ожидается в следующем году. Для ее финансирования Morgan Stanley и Royal Bank of Canada обязались предоставить канадской компании заемные средства в размере до $9,4 млрд.

Кроме того, синдикат андеррайтеров во главе с RBC Capital Markets и Morgan Stanley обязался купить акции Enbridge на сумму 4 млрд канадских долларов ($2,93 млрд). Чистый доход от продажи бумаг также будет направлен на оплату сделки.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*