Канадский трубопроводный оператор Enbridge создаст крупнейшую в Северной Америке газораспределительную платформу

Канадский трубопроводный оператор Enbridge Inc. договорился о покупке трех американских газораспределительных компаний у Dominion Energy в рамках сделки на $14 млрд, говорится в пресс-релизе.

Канадский трубопроводный оператор Enbridge Inc. договорился о покупке трех американских газораспределительных компаний у Dominion Energy в рамках сделки на $14 млрд, говорится в пресс-релизе.

Enbridge покупает East Ohio Gas Company, Public Service Company of North Carolina, а также Questar Gas и связанные с ней компании, работающие под брендом Wexpro.

Сделка предполагает выплату $9,4 млрд денежными средствами и принятие долговых обязательств на $4,6 млрд. Транзакция позволит создать крупнейшую в Северной Америке газораспределительную платформу, которая будет обслуживать около 7 млн потребителей и поставлять порядка 9,3 млрд куб. футов (263 млн куб. м) газа в сутки, отмечает Enbridge.

Закрытие сделки ожидается в следующем году. Для ее финансирования Morgan Stanley и Royal Bank of Canada обязались предоставить канадской компании заемные средства в размере до $9,4 млрд.

Кроме того, синдикат андеррайтеров во главе с RBC Capital Markets и Morgan Stanley обязался купить акции Enbridge на сумму 4 млрд канадских долларов ($2,93 млрд). Чистый доход от продажи бумаг также будет направлен на оплату сделки.