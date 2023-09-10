Безработица в Канаде в августе осталась на уровне 5,5%

Безработица в Канаде в августе 2023 года сохранилась на уровне 5,5%, как и в июле, свидетельствуют данные Статистического управления страны. До августа безработица росла три месяца подряд.

Безработица в Канаде в августе 2023 года сохранилась на уровне 5,5%, как и в июле, свидетельствуют данные Статистического управления страны. До августа безработица росла три месяца подряд.

Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце увеличилось на 40 тыс., или на 0,2%.

Занятость населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения обследуемого возраста) составила 65,5% после 65,6% месяцем ранее.

Увеличилось количество занятых в строительстве, в сфере научных и технических услуг. Занятость снизилась в сфере образовательных услуг и в обрабатывающей промышленности.

Экономика Канады во втором квартале снизилась на 0,2% в годовом выражении, сообщило статуправление страны.Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали существенный подъем – на 1,2%, по результатам опросов Trading Economics и MarketWatch. ЦБ страны ожидал еще более значительного роста – на 1,5%. Согласно пересмотренным данным, ВВП в первом квартале увеличился на 2,6%, а не на 3,1%, как было объявлено ранее. Объем канадской экономики в апреле-июне не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Эксперты прогнозировали подъем на 0,3%. В январе-марте показатель увеличился на 0,6% (предварительно был заявлен рост на 0,8%). Опубликованные в пятницу данные указали на то, что неоднократное повышение процентных ставок Банком Канады начало оказывать давление на экономику, отмечают эксперты. Потребительские расходы в апреле-июне выросли на 0,2% относительно предыдущего квартала. Инвестиции в строительство жилья упали по итогам пятого квартала подряд – на 2,1%. Экспорт повысился на 0,1%, импорт – на 0,5%. Доходы населения увеличились на 2,2% после повышения на 1,9% в первом квартале, в результате норма сбережений домохозяйств увеличилась до 5,1% с 3,7%.