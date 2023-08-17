Канада стремится сделать жилье доступным

Заявления министра жилищного строительства подчеркивают противоречивые, амбициозные цели правительства на фоне высокой стоимости жизни.

Заявления министра жилищного строительства подчеркивают противоречивые, амбициозные цели правительства на фоне высокой стоимости жизни.

В стране с одними из самых дорогих объектов недвижимости в мире правительство премьер-министра Джастина Трюдо хочет, чтобы жилье стало более доступным.

“Наша цель не в том, чтобы снизить стоимость их жилья”, – заявил министр жилищного строительства Шон Фрейзер в своем первом интервью с тех пор, как он вступил в должность 26 июля. “Наша цель – построить больше квартир по цене, которую могут позволить себе другие люди, чьи потребности в настоящее время не удовлетворены”.

Комментарии Фрейзера подчеркивают амбициозные и противоречивые цели правительства, которое пытается подавить политическую реакцию на растущую стоимость жизни, но не хочет проводить политику, которая нанесла бы ущерб миллионам канадских семей.

Базовая цена дома в Канаде в июне составляла 749 100 долларов, и за 10 лет она удвоилась. Торонто и Ванкувер – два глобальных города с высокими рисками “пузыря” на рынке недвижимости, говорится в отчете UBS за прошлый год; типичный дом в каждом из них, включая квартиры высокого класса, стоят иногда более 1,15 миллиона долларов.

Фрейзер сказал, что одним из его ключевых приоритетов будет попытка устранить дисбаланс между спросом и предложением в этих двух городах и других местах. Но он сказал, что “не питает иллюзий” по поводу того, что какие-либо меры приведут к резкой коррекции цен на отдельно стоящее жилье на таком рынке, как Торонто.

“Это явное противоречие”, – сказал Джон Пасалис, управляющий брокерской компанией Realosophy Realty Inc., базирующейся в Торонто, о сообщении правительства.

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