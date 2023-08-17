Гражданка Канады из Квебека получила приговор – почти 22 года заключения за отправку письма с ядом президенту США

Гражданка Канады и жительница Квебека Паскаль Феррье приговорена к 2 годам заключения в США за отправку президенту Дональду Трампу отравленного письма.

Ещё в 2020 году, перед выборами в США, на которых тогда ещё президент Трамп потерпел поражение, жительница Квебека по имени Паскаль Феррье (Pascale Ferrier) отправила по почте президенту письмо, в котором содержался биологический яд, при контакте с которым получатель письма мог получить серьёзное отравление и умереть. Состав яда не раскрывается, чтобы умельцы-последователи не воспользовались этим средством в собственных целях. Известно лишь, что мадам изготовила яд в домашних условиях.

Мадам Феррье признала факт отправки письма, но отрицала обвинения в терроризме – «террористы сеют смерь и разрушения, я же пыталась спасти мир, я политическая активистка, заявила она. Она добавила, что террористы губят невинных, а она же собиралась наказать виновника людских бед и несчастий. Кстати, в ходе расследования ыяснилось, что ещё до «переписки» с Трампом она отправляла такие же письма полицейским в Канаде, с которыми у неё возникли неурядицы.

Паскаль Феррье была задержана на границе между Канадой и США в сентябре 2020 года, вскоре после совершения ею преступления. При задержании у неё был обнаружен незарегистрированный пистолет и патроны к нему, равно как и поддельные водительские права на имя гражданки США. Следователи и судьи признают в комментариях, что обвиняемая обладает недюжинным умом, но в подробности не вдаются. Если женщина столь умна, непонятно, почему она решила, что президент лично вскрывает адресованную ему корреспонденцию, почему не сообразила, что мог быть отправлен невинный служащий.

Суд признал обвиняемую виновной ещё в январе, но лишь 17 августа был оглашён приговор — 21 год и десять месяцев заключения, после чего женщина будет выслана из США на родину. К сожалению, в данном случае Квебеку и Канаде гордиться нечем, хотя, конечно, неадекватных «активисток» в мире сегодня хватает.