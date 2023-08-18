Фильм, который называют новой версией “50 оттенков серого”, и другие новинки eTVnet!

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Эля – студентка и будущий эколог. Однажды в ее университет приезжает Матвей, глава строительной компании, чтобы рассказать о плане застройки зоны старинного лесопарка. Эля разносит его проект в пух и прах. Матвей заинтригован самоуверенностью девушки и применяет привычные ему способы воздействия – попросту пытается ее “купить”. Но Эле не нужен спонсор. Тогда Матвей, удивленный ее неприступностью, предлагает Эле пари: семь романтических дней по его правилам.

Перепутанные

Борис и Ольга – состоятельная семейная пара. Они узнают, что их дочь – чужой ребенок, которого перепутали в роддоме с другим младенцем. Они наводят справки и выясняют, что их родная дочь растет в семье Михайловых. Они решают найти юридическую возможность забрать Яну к себе, но Михайловых это совершенно не устраивает.

Колотушка

Встретившись после долгой разлуки, братья выпили лишнего и попали в аварию – по их вине было разбито несколько новых машин в автосалоне. В один момент Саня получил огромный долг, потерял работу и жену. А старший брат сломал руку. Теперь Саня вынужден выступить вместо брата в боях без правил, чтобы заработать, выплатить долг и вернуть семью.

Северное сияние

По романам Виктории Платовой. Автор детективов Агата Север, переживающая творческий кризис, отправляется на маленький остров, расположенный в Ладожском озере. Едва ступив на берег, она понимает, что мучавшие ее кошмары – не сны, а воспоминания о событиях, произошедших на этом острове много лет назад.

Последний довод

Жизнь адвоката Юлии Богатыревой похожа на сказку: счастливая семья, успешная карьера. Но в один миг эта сказка рушится – муж погибает в автомобильной аварии. Юля тяжело переживает трагедию, впадает в депрессию и бросает работу. Свекровь хочет лишить ее родительских прав, считая, что в таком состоянии она больше не может заботиться о дочери.

Огненный ангел

После аварии, случившейся 11 лет назад, Ева Заринская потеряла память. О своем прошлом она знает только по рассказам мужа Дмитрия. С Евой начинают происходить непонятные вещи: снятся странные сны, в памяти всплывают необъяснимые воспоминания, в которых ее преследует образ маленькой дочери. Только, по словам Дмитрия, у Евы никогда не было детей. Но можно ли ему верить? Она все больше сомневается в его словах.

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