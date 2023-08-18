Монголия впервые приняла участие в Восточном фестивале в Канаде

В рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Канадой Посольство Монголии в Канаде впервые приняло участие в Восточном фестивале, продемонстрировав культурные особенности своей страны.

В рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Канадой Посольство Монголии в Канаде впервые приняло участие в Восточном фестивале, продемонстрировав культурные особенности своей страны.

Монгольский ансамбль народного танца «Сувд», флейтист Б.Цогтсайхан, музыкант Н.Баярсайхан, морин-хууристы А.Ананд и Х.Уурийнтуяа очаровали гостей своими танцами, песнями и национальной одеждой. Также большой интерес гостей вызвали турнир по стрельбе из лука и монгольская каллиграфия.

Кроме того, журналист и политический обозреватель самой читаемой в Канаде газеты LaPresse Жан-Фредерик Легар Трембле, докторант Монреальского университета Джереми Ле Блан-Гутьею, путешественник Шарль Роберж, автор книги «Монголия — чудесное путешествие, в страну бурных песков» рассказали гостям интересные факты о Монголии и провели увлекательную беседу.