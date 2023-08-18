Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Монголия впервые приняла участие в Восточном фестивале в Канаде
Фото: https://rgdb.ru/

Монголия впервые приняла участие в Восточном фестивале в Канаде

Виктория Христова Авг 18, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Монголия впервые приняла участие в Восточном фестивале в Канаде отключены 20 Просмотров

В рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Канадой Посольство Монголии в Канаде впервые приняло участие в Восточном фестивале, продемонстрировав культурные особенности своей страны.

В рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Канадой Посольство Монголии в Канаде впервые приняло участие в Восточном фестивале, продемонстрировав культурные особенности своей страны.

Монгольский ансамбль народного танца «Сувд», флейтист Б.Цогтсайхан, музыкант Н.Баярсайхан, морин-хууристы А.Ананд и Х.Уурийнтуяа очаровали гостей своими танцами, песнями и национальной одеждой. Также большой интерес гостей вызвали турнир по стрельбе из лука и монгольская каллиграфия.

Кроме того, журналист и политический обозреватель самой читаемой в Канаде газеты LaPresse Жан-Фредерик Легар Трембле, докторант Монреальского университета Джереми Ле Блан-Гутьею, путешественник Шарль Роберж, автор книги «Монголия — чудесное путешествие, в страну бурных песков» рассказали гостям интересные факты о Монголии и провели увлекательную беседу.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*