Китай исключил Канаду из списка стран, разрешенных к посещению

Китай исключил Канаду из списка стран, которые китайским туристическим группам разрешено посещать.

Китай исключил Канаду из списка стран, которые китайским туристическим группам разрешено посещать.

Пекин введенный в эпоху COVID запрет на групповые туристические поездки китайцев в десятки стран, включая США, Германию, Японию и Австралию, но проигнорировал Канаду. Посольство Китая в Оттаве заявило, что причиной игнорирования стало то, что «канадская сторона неоднократно поднимала вопрос о так называемом китайском вмешательстве».

Групповые туристические рейсы из Китая в Канаду были впервые одобрены в 2010 году. В 2018 году Канаду посетили около 700 тысяч китайских туристов. В том же году финансовый директор гиганта Huawei был арестован в Ванкувере по американскому ордеру, в то время как Китай арестовал двух канадцев на своей территории по обвинению в шпионаже, что нанесло серьезный удар по двусторонним отношениям.

Оттава обвинила Пекин в участии в «дипломатии заложников», прежде чем в конечном итоге было достигнуто соглашение с американскими прокурорами, которое привело к освобождению трех человек в 2021 году.

Китайско-канадские отношения достигли нового пика осложнений в 2023 году на фоне обвинений во вмешательстве Китая в канадские выборы и попытки запугать депутатов парламента, что привело к высылке китайского дипломата в мае. Пекин отреагировал высылкой дипломата из канадского консульства в Шанхае.