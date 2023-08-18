Лесные пожары охватили крайний север Канады

Сотни людей были доставлены по воздуху в безопасное место из отдаленных деревень в ночь на вторник после того, как Йеллоунайф, крупнейший город в регионе, объявил чрезвычайную ситуацию из-за пожаров.

Сотни людей были доставлены по воздуху в безопасное место из отдаленных деревень в ночь на вторник после того, как Йеллоунайф, крупнейший город в регионе, объявил чрезвычайную ситуацию из-за пожаров.

Лесные пожары, бушующие на крайнем севере Канады, сделали невозможным проезд по дорогам, вынудив людей спешить на военный рейс в рамках крупнейшей в истории эвакуации Северо-Западных территорий.

Поскольку несколько дорог на юг были закрыты после того, как они были охвачены пламенем, полет на борту военных самолетов, развернутых вместе со 120 солдатами, была единственным средством спасения.

Пожарная служба Северо-Западных территорий заявила, что Йеллоунайфу с населением 20 000 человек пока огонь не угрожает несмотря на то, что быстро распространяющиеся пожары происходят на расстоянии 20 километров от столицы региона.

В этом сезоне мегапожары распространились по всей Канаде с поразительной интенсивностью, вынудив 168 000 человек покинуть свои дома и испепелив 13,5 миллиона гектаров.

По данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров, это почти вдвое больше площади последнего рекорда в 7,3 миллиона гектаров.

Тем временем в самой западной провинции Британская Колумбия из-за жары температура поднялась до более чем 40 градусов по Цельсию, что препятствует усилиям по борьбе с лесными пожарами.