Roseburg Forest Products переоснастит производство МДФ в Канаде

Правительство Канады выделило местному подразделению компании Roseburg Forest Products 1,5 млн долларов на приобретение роботизированного оборудования для модернизации завода по производству древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ). Финансирование одобрено в рамках программы «Инвестиции в преобразование лесной промышленности» (IFIT), которая способствует внедрению инновационных технологий и продуктов и направлена на создание более конкурентоспособного ЛПК с упором на низкоуглеродные проекты. Также компания получила взнос в размере 1,5 млн долларов в рамках программы инвестиций и инноваций лесного сектора провинции Онтарио.
Завод по производству МДФ Roseburg Forest Products уникален для Канады, поскольку он интегрирован с заводом по производству продукции с добавленной стоимостью и использует побочные продукты местных предприятий для производства древесных плит. В рамках инвестпроекта здесь установят две линии формования МДФ с выполненными на заказ роботизированными станциями укладки, упаковки и маркировки. Обновленный процесс должен значительно увеличить производственную мощность завода.
По словам Александра Уэллетта, директора завода, другие преимущества этой технологии включают повышение безопасности на предприятии и повышение квалификации 18 рабочих мест до специализированных должностей, таких как операторы роботов. Проект увеличит выпуск МДФ в Канаде и уменьшит зависимость от иностранных производителей. Это также позволит повысить экономическую активность и обеспечить рабочими местами сельскую местность Онтарио, а также обеспечит использование отходов местного бизнеса. Кроме того, инвестиции снизят затраты на энергию и улучшит экологические показатели за счет сокращения выбросов углерода на объекте.