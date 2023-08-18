Roseburg Forest Products переоснастит производство МДФ в Канаде

Правительство Канады выделило местному подразделению компании Roseburg Forest Products 1,5 млн долларов на приобретение роботизированного оборудования для модернизации завода по производству древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ).

Правительство Канады выделило местному подразделению компании Roseburg Forest Products 1,5 млн долларов на приобретение роботизированного оборудования для модернизации завода по производству древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ). Финансирование одобрено в рамках программы «Инвестиции в преобразование лесной промышленности» (IFIT), которая способствует внедрению инновационных технологий и продуктов и направлена на создание более конкурентоспособного ЛПК с упором на низкоуглеродные проекты. Также компания получила взнос в размере 1,5 млн долларов в рамках программы инвестиций и инноваций лесного сектора провинции Онтарио.

Завод по производству МДФ Roseburg Forest Products уникален для Канады, поскольку он интегрирован с заводом по производству продукции с добавленной стоимостью и использует побочные продукты местных предприятий для производства древесных плит. В рамках инвестпроекта здесь установят две линии формования МДФ с выполненными на заказ роботизированными станциями укладки, упаковки и маркировки. Обновленный процесс должен значительно увеличить производственную мощность завода.

По словам Александра Уэллетта, директора завода, другие преимущества этой технологии включают повышение безопасности на предприятии и повышение квалификации 18 рабочих мест до специализированных должностей, таких как операторы роботов. Проект увеличит выпуск МДФ в Канаде и уменьшит зависимость от иностранных производителей. Это также позволит повысить экономическую активность и обеспечить рабочими местами сельскую местность Онтарио, а также обеспечит использование отходов местного бизнеса. Кроме того, инвестиции снизят затраты на энергию и улучшит экологические показатели за счет сокращения выбросов углерода на объекте.