Выручка KP Tissue выросла на 17% до 466 млн долларов

Канадский производитель санитарно-гигиенической продукции KP Tissue отчитался о финансовых и операционных результатах за второй квартал 2023 года.

Канадский производитель санитарно-гигиенической продукции KP Tissue отчитался о финансовых и операционных результатах за второй квартал 2023 года. По данным компании, в апреле-июне выручка составила 466,3 млн долларов в сравнении с 397,5 млн долларов за второй квартал 2022 года. Показатель увеличился на 68,8 млн долларов или 17,3%.

Скорректированная EBITDA группы составила 55 млн долларов по сравнению с 11,8 млн долларов во втором квартале 2022 года, увеличившись на 365,8%. Чистая прибыль составила 14,5 млн долларов по сравнению с чистым убытком в размере 35,5 млн долларов во втором квартале 2022 года, увеличившись на 50 млн долларов.

Комментируя итоги отчетного периода, генеральный директор KP Tissue Дино Бьянко заявил: «Заглядывая во вторую половину 2023 года, мы ожидаем более благоприятную ситуацию, поскольку производственные затраты имеют тенденцию к снижению, TAD Sherbrooke и Sherbrooke Expansion Project продолжают наращивать производственные мощности для удовлетворения потребительского спроса, а маржа восстанавливается до допандемического уровня…

В третьем квартале 2023 года, когда стоимость сырья и другие производственные затраты начнут снижаться, компания сосредоточится на поддержании своей маржи, а также продолжит реинвестировать в бизнес для увеличения долгосрочной стоимости. Соответственно, ожидается, что скорректированная EBITDA в третьем квартале 2023 года будет находиться в диапазоне второго квартала 2023 года».