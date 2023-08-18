Почему может пройти несколько лет, прежде чем жилье в Канаде станет более доступным по цене

Согласно новому отчету Oxford Economics, может пройти еще несколько лет, прежде чем цены на жилье вернутся к приемлемому диапазону для среднестатистического канадца.

Согласно новому отчету Oxford Economics, может пройти еще несколько лет, прежде чем цены на жилье вернутся к приемлемому диапазону для среднестатистического канадца.

Тони Стилло, директор по экономике исследовательской фирмы в Канаде, сказал BNN Bloomberg на этой неделе, что цены на жилье могут стать “немного хуже”, прежде чем начать снижаться позже в 2023 году.

По его словам, после этого цены на жилье, вероятно, не достигнут приемлемо доступного уровня примерно до 2027 года, когда процентные ставки и цены успеют снизиться, а доходы вырастут.

– Это займет некоторое время. Мы не думаем, что жилье станет доступным среднестатистическому домохозяйству по всей Канаде до 2027 года”, – сказал он. – К сожалению, это займет некоторое время.

Цены на жилье варьируются в разных городах и регионах Канады. Особенно дороги дома в районах Ванкувера и Торонто, где средняя стоимость жилья составляет около 1 миллиона долларов, что намного превышает бюджет семьи со средним доходом.

В то время как цены в крупных городах и до пандемии были высокими, повышение процентных ставок Банком Канады в прошлом году привело к росту процентных расходов по ипотечным кредитам, что еще больше повлияло на доступность жилья.

Но ценовая картина может измениться в течение следующего года благодаря нескольким факторам, сказал Стилло.

В связи с тем, что Банк Канады в прошлом месяце объявил об очередном повышении ставки, Стилло сказал, что ожидает дальнейшего роста цен, что окажет давление на покупателей жилья, чувствующих себя ущемленными из-за более высоких процентных ставок и цен на жилье. Более жесткие условия кредитования также могут сыграть свою роль на фоне возросшей недоступности по всей стране, добавил он.

“Только в основном во второй половине этого года, в течение следующих двух лет мы начнем замечать улучшение ценовой доступности”.

По-прежнему ожидается, что к середине 2024 года цены на жилье упадут примерно на четверть по сравнению с их пиком в феврале 2022 года, прежде чем станут “несколько” более доступными в 2027 году, поскольку такие условия, как высокие процентные ставки и цены, выровняются.

Он ожидает, что доступность жилья улучшится в течение следующего десятилетия, вплоть до середины 2030-х годов.

Эти прогнозы в значительной степени зависят от увеличения предложения жилья для сдерживания цен, отметил он, указав на обещания правительств восполнить этот пробел.

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