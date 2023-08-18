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Парк Ока, фото Симон Ларош, SEPAQ.

Национальный парк Ока

Megan Jorgensen Авг 18, 2023 Канадская рыбалка, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых, Природа, погода, экология, Путешествия, туризм, Хорошие новости Оставить комментарий 38 Просмотров

Прекрасное место отдыха рядом с Монреалем – Национальный парк Ока

Известное замечательное место для поездки на отдых в выходные дни – Национальный парк Ока под Монреалем.

Национальный парк Ока (Parc national d’Oka) расположен недалеко от города Монреаль. Доехать до этого популярного места отдыха можно всего лишь за сорок минут, и парк очень популярен среди местных жителей и приезжих.

Парк Ока был основан в 1990 год на территории, имеющей историческое значение, так как здесь в прошлом находился монастырь Траппистов.

Парк славится уникальным ландшафтом, сочетающим в себе песчаные дюны, леса, озера и болота. Здесь можно встретить множество видов растений и животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу.

Посетители парка могут заняться разнообразными видами активного отдыха: пешими прогулками, велосипедными прогулками, купанием, катанием на лыжах зимой и многими другими видами деятельности. Парк Ока предлагает разные экологические программы и мероприятия, направленные на познание природы и сохранение окружающей среды.

В парке есть оборудованный кемпинг, где можно остановиться на ночь.

Дюны Калвира: Одной из главных достопримечательностей парка являются песчаные дюны Калвира. Эти дюны являются естественной геологической формацией и одной из самых величественных в Квебеке. Песчаные дюны Калвира представляют собой уникальную экосистему с особыми видами растений, приспособленными к жизни в песчаной почве. Здесь можно найти редкие виды трав и цветов.

Что касается фауны и флоры, то Национальный парк Ока стал домом для многочисленных представителей животного и растительного мира. Он представляет собой уникальное сочетание экосистем, что способствует обитанию различных видов растений и животных.

Млекопитающие: В лесах парка можно встретить белых оленей, лис, енотов, скунсов, бобров и многих других млекопитающих.

Птицы:В парке живут многие виды птиц, включая дятлов, сойк, черных дроздов, а также водоплавающих птиц на озерах.

Земноводные и пресмыкающиеся: Благодаря влажным болотистым зонам, парк служит местом обитания для различных видов лягушек, жаб, тритонов, а также для некоторых видов змей.

Рыбы: В озерах парка обитает множество видов рыб, включая щуку, окуня и других.

Деревья: Большая часть территории парка покрыта смешанными лесами, в которых доминируют такие породы, как сосна, ель, клен, дуб и береза.

Болотистые зоны: В этих местах растут осока, камыш, и различные виды моха.

Озера и пруды: В парке Ока довольно много прудов и озёр, а вокруг водоемов растут ивы, камыши, а также различные виды водных растений.

Помимо перечисленных, в парке множество других видов растений и животных, которые делают его биоразнообразие особенным и интересным для изучения. Если вы планируете посетить парк, рекомендуется взять с собой бинокль и определитель для наблюдения за животными и растениями.

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