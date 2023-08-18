Прекрасное место отдыха рядом с Монреалем – Национальный парк Ока

Известное замечательное место для поездки на отдых в выходные дни – Национальный парк Ока под Монреалем.

Национальный парк Ока (Parc national d’Oka) расположен недалеко от города Монреаль. Доехать до этого популярного места отдыха можно всего лишь за сорок минут, и парк очень популярен среди местных жителей и приезжих.

Парк Ока был основан в 1990 год на территории, имеющей историческое значение, так как здесь в прошлом находился монастырь Траппистов.

Парк славится уникальным ландшафтом, сочетающим в себе песчаные дюны, леса, озера и болота. Здесь можно встретить множество видов растений и животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу.

Посетители парка могут заняться разнообразными видами активного отдыха: пешими прогулками, велосипедными прогулками, купанием, катанием на лыжах зимой и многими другими видами деятельности. Парк Ока предлагает разные экологические программы и мероприятия, направленные на познание природы и сохранение окружающей среды.

В парке есть оборудованный кемпинг, где можно остановиться на ночь.

Дюны Калвира: Одной из главных достопримечательностей парка являются песчаные дюны Калвира. Эти дюны являются естественной геологической формацией и одной из самых величественных в Квебеке. Песчаные дюны Калвира представляют собой уникальную экосистему с особыми видами растений, приспособленными к жизни в песчаной почве. Здесь можно найти редкие виды трав и цветов.

Что касается фауны и флоры, то Национальный парк Ока стал домом для многочисленных представителей животного и растительного мира. Он представляет собой уникальное сочетание экосистем, что способствует обитанию различных видов растений и животных.

Млекопитающие: В лесах парка можно встретить белых оленей, лис, енотов, скунсов, бобров и многих других млекопитающих.

Птицы:В парке живут многие виды птиц, включая дятлов, сойк, черных дроздов, а также водоплавающих птиц на озерах.

Земноводные и пресмыкающиеся: Благодаря влажным болотистым зонам, парк служит местом обитания для различных видов лягушек, жаб, тритонов, а также для некоторых видов змей.

Рыбы: В озерах парка обитает множество видов рыб, включая щуку, окуня и других.

Деревья: Большая часть территории парка покрыта смешанными лесами, в которых доминируют такие породы, как сосна, ель, клен, дуб и береза.

Болотистые зоны: В этих местах растут осока, камыш, и различные виды моха.

Озера и пруды: В парке Ока довольно много прудов и озёр, а вокруг водоемов растут ивы, камыши, а также различные виды водных растений.

Помимо перечисленных, в парке множество других видов растений и животных, которые делают его биоразнообразие особенным и интересным для изучения. Если вы планируете посетить парк, рекомендуется взять с собой бинокль и определитель для наблюдения за животными и растениями.