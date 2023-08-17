Несколько советов о том, как избавляться от мух и мошек

Полезные советы по борьбе с надоедливыми и неприятными агрессорами – мухами и мошками, возомнившими себя хозяевами жизни.

Аксиома, которую все мы помним с детства – мухи разносят заразные болезни. Вторая аксиома – в Квебеке мух и мошек больше всего в августе и сентябре. Этому способствует и погода, и достижение зрелости огромными массами мух, и появление в большом количестве свежих, ароматнейших овощей и фруктов, и другие факторы. Так что, бороться с нашествием мошкары придётся, никуда от этого не денешься.

Во-первых, разберёмся, что привлекает мошкару и мух. Оказывается, далеко не всегда объедки, оставленная на столе еда или ароматы кухни. Мухи часто летят на запахи цветов (да, это так!), на розыск более мелких насекомых, которые служат им пищей (клещи, например) и в поискх удобного места для выращивания потомства — а что может быть лучше, чем укромные уголки в квартире или подвале, особенно, если в этих местах влажно. Так что, именно в августе мухи летят тучами в поисках убежищ, но, разумеется, крошки, которые мы случайно роняем на пол, являются дополнительным и важным бонусом. Мухи любят также ферментированные продукты, сладости, пиво (губа не дура!), вино и сидр. Привлекательны для них кухонные раковины, мусорные пакеты и прочих атрибуты кухонных дел.

Избавиться от мух можно разными способами, вот некоторые из них:

Ленты-липучки. Старое и проверенное средство. Эти ленты продаются в любой Доллараме и действуют крайне эффективно. Проблемы с ними две — первая маленькая — они действительно хорошо приклеивают предметы, посему будьте крайне аккуратны, при подготовке её — приклеится к руке запросто, и отдирать придётся с волосиками. Но это пустяк, а вот внешний вид комнаты, конечно же, меняется не в лучшую сторону — не самое приятное зрелище — висящая на люстре или же на дверце шкафа лента, да ещё с полуживыми мухами на ней.

Если ленты использовать не хотите, приобретите лампу синего цвета tue-mouches — эта лампа тоже эффективна. Мух и многих других летающих надоедливых созданий привлекает синий цвет, они пытаются сесть на элементы, но небольшой разряд тока их убивает, после чего они падают в подставку в нижней части лампы. Любопытно, что от комаров эта лампа практически не спасает, потому что они испускают собственные волны при полёте и как-то избегают такие лампы. Такие лампы продаются в Canadian Tire, на Амазоне и в других местах. Стоимость — от 25 долларов и выше.

Помогает и правильное «антимушиное» обращение с фруктами и овощами — если те хранятся на открытых вещах, то их надо предвательно тщательно вымыть, желательно в воде с небольшим количеством растворённого в воде обычного уксуса — мухи этот запах избегают. Но надо сказать, что есть виды уксуса, которые мухам безразличны.

Можно купить или самому сделать ловушки для мух. Их можно установить в незаметных и тёмных местах. Как правило, речь о корбочке (ящичке) с маленькими дырочками, проделанными снаружи. Муха проникает внутрь, а обратно выбраться не может из-за рваных краёв, как бы загнутых внутрь. В ловушку надо положить кусочек еды (самый махонький, например, кусочек банана). Но надо заменять приманку буквально каждый день. Вместо коробочки можно использовать бумажный конус, установленный вершной вверх. Муха найдёт вход, но выбраться через махонькое отверстие ей сложновато — система проверена и работает надёжно, хотя иногда муха выход находит.

В такие же коробочки и конусы можно в добавление к приманке класть и кусочек липучки. Муха поела, а потом уж точно приклеется.

И ещё одно примечание — самые лучшие охотники на мух и на яйца, откладываемые ими — это пауки. Это люди поняли давным давно. Недаром убить паука считается плохим знаком. Так что не трогайте паучка, который выполз на свет при вас — он вновь уползёт в укромное место, а обнаружив кладку микроскопических мушиных яиц, расправится с ней.

Разумеется, у всех нас на окнах и на дверях антикомариные и антимушиные сетки, но мухи залетают, когда мы открываем окно, а зачастую просто появляются на свет и тут же начинают мешать, так что вышеописанные способы пригодятся.