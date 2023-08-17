Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Профессор экономики: “Канада рискует впасть в рецессию” 

Профессор экономики: “Канада рискует впасть в рецессию” 

Виктория Христова Авг 17, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Профессор экономики: “Канада рискует впасть в рецессию”  отключены 25 Просмотров

Экономика Канады рискует впасть в рецессию или уже находится в ней, заявил профессор экономики Университета Конкордия.

Экономика Канады рискует впасть в рецессию или уже находится в ней, заявил профессор экономики Университета Конкордия.

По оценке профессора, к сентябрю ВВП страны начнет замедляться вследствие повышения базовой процентной ставки. Таковы последствия подавления инфляции, считает он.

«Реальность такова, что повышение процентных ставок в прошлом году оказывает свое влияние», — отметил он. По словам Ландера, экономисты стремились убрать часть «спроса из экономики» и им это удалось: инфляция снизилась с более чем 8% в 2022 году до 3,3% в 2023-м.

Профессор пояснил, что падение уровня инфляции было «немного иллюзией», так как одновременно упала цена на газ. Однако более высокие процентные ставки привели к увеличению стоимости ипотечных кредитов, являющихся крупным фактором инфляции.

Напомним, инфляция в Канаде вновь перешагнула за трехпроцентный барьер в июле.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*