Почему жилье в Квебеке более доступно

Цены на жилье в Квебеке неизменно ниже, чем в городах Онтарио сопоставимого размера, утверждает профессор Марио Полез в статье, опубликованной в последнем выпуске журнала “Варианты политики” (“Options politiques”).

Цены на жилье в Квебеке неизменно ниже, чем в городах Онтарио сопоставимого размера, утверждает профессор Марио Полез в статье, опубликованной в последнем выпуске журнала “Варианты политики” (“Options politiques”).

Автор стремится предостеречь местных политиков от повторения ошибки, которую Онтарио допустил в 1980-х годах и которая отрицательно сказалась на доступности жилья в соседней провинции.

Доля домохозяйств в Квебеке, которым приходится тратить более 30 % своего дохода на жилье, неизменно ниже, чем в Онтарио, если сравнивать города с аналогичной динамикой.

Некоторые утверждают, что разница в доходах объясняет разницу в цене жилья, но автор публикации уверен, что средний доход в Квебеке догоняет средний доход в Онтарио. Таким образом, объяснение можно найти в другом.

Основная причина, по мнению автора книги “Квебекское чудо”, заключается в ограниченном использовании в Квебеке сборов за благоустройство.

До недавнего времени города Квебека не имели полномочий взимать подобные сборы, в отличие от городов Онтарио, которые имеют это право с 1989 года. Принцип взимания платы заключается в том, чтобы застройщики оплачивали социальные издержки, связанные с развитием.

Еще одно влияние заключается в том, что плата устанавливается за единицу конкретного жилья, и у застройщика есть стимул строить как можно более дорогие квартиры, чтобы лучше их продать и иметь большую прибыль. В этих обстоятельствах в Онтарио появляется дефицит небольших доходных домов, какие характерны для многих кварталов Квебека.

Кроме того, Онтарио решил отменить закон 2022 года, направленный на ускорение строительства большего количества жилья.

Со своей стороны, Квебек внедрил сборы за благоустройство (redevances d’aménagement )в 2017 году, приняв закон № 122. С тех пор их использование набирает популярность.

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