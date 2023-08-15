Трансгендер установила национальный рекорд Канады среди женщин в пауэрлифтинге

“Это очень разочаровывает. Национальный рекорд, который она побила, – спортсменки гонялись за ним годами. И мы говорим о лучших спортсменках, которые тренировались и долго шли к этому. Она превосходит женщин во многом, будь то мышечная масса, плотность костей, объем легких. Я могу продолжать. Вчера многие женщины отказались от участия в соревнованиях, потому что знали, что Энн будет участвовать. Они отказывались, уходили, писали в федерацию, и федерация в основном ничего не делала”, – цитирует пауэрлифтерку Эйприл Хатчинсон Fox News.