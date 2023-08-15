Трансгендер установила национальный рекорд Канады среди женщин в пауэрлифтинге

Трансгендер Энн Андрес установила национальный рекорд Канады в пауэрлифтинге среди женщин, сообщается на странице Независимого совета по женскому спорту (ICONS) в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).
Трансгендер Энн Андрес установила национальный рекорд Канады в пауэрлифтинге среди женщин, сообщается на странице Независимого совета по женскому спорту (ICONS) в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).
Рекорд был установлен на чемпионате в Манитобе в воскресенье. 40-летняя Андрес в приседании, жиме лежа и становой тяге суммарно взяла вес 597,5 кг. Это более чем на 200 кг превышает результаты ближайших соперниц.
“Это очень разочаровывает. Национальный рекорд, который она побила, – спортсменки гонялись за ним годами. И мы говорим о лучших спортсменках, которые тренировались и долго шли к этому. Она превосходит женщин во многом, будь то мышечная масса, плотность костей, объем легких. Я могу продолжать. Вчера многие женщины отказались от участия в соревнованиях, потому что знали, что Энн будет участвовать. Они отказывались, уходили, писали в федерацию, и федерация в основном ничего не делала”, – цитирует пауэрлифтерку Эйприл Хатчинсон Fox News.
Американская пловчиха Райли Гейнс, выступающая за права женщин в спорте, раскритиковала премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который позволяет Канадскому союзу пауэрлифтинга проводить политику гендерной самоидентификации.
Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) и Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) запретили трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях с женщинами. В июне 2022 года Международная федерация плавания (FINA; нынешнее название – World Aquatics) ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях.
В 2021 году МОК опубликовал свод принципов для международных федераций по допуску трансгендеров до соревнований. Там, в частности, отмечалось, что “любой спортсмен, соответствующий критериям допуска, должен выступать в той гендерной категории, в которой чувствует себя лучше”. В том же году первый спортсмен-трансгендер принял участие в Олимпийских играх.
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