Канадская Trigon Metals начала в Намибии производство медного концентрата

Производство медного концентрата на своем руднике Комбат в Намибии успешно возобновила канадская компания Trigon Metals.

Производство медного концентрата на своем руднике Комбат в Намибии успешно возобновила канадская компания Trigon Metals.

Это позволит проекту достичь коммерческих производственных целей к концу следующего месяца, сообщила компания на прошлой неделе. В заявлении, опубликованном в четверг, Trigon Metals сообщила, что достигла важной вехи, запустив дробильную установку обогатительного завода, а 3 августа цикл флотации.

«Завод работал с трехчасовыми перерывами, так как команда Trigon настраивала оборудование на круглосуточную работу семь дней в неделю. Уровень концентрата в загустителях растет, и ожидается выход первого концентрата», — говорится в заявлении.

Президент и главный исполнительный директор Trigon Джед Ричардсон поблагодарил сотрудников, подрядчиков, поставщиков, местных партнеров и правительство Намибии за согласованные усилия по возобновлению производства на руднике Комбат.

Возобновление производства на руднике происходит в то время, когда правительство Соединенных Штатов впервые включило медь в число важнейших материалов, подчеркнув ее важность. В этом оно последовало примеру Европейского Союза, Японии, Индии, Китая и Канады.

Список важнейших материалов будет служить основанием для получения государственных субсидий в соответствии с Законом о снижении инфляции. В окончательный список вошли алюминий, кобальт, медь, диспрозий, электротехническая сталь, фтор, галлий, иридий, литий, магний, природный графит, неодим, никель, платина, празеодим, тербий, кремний и карбид кремния.

Рудник Комбат в регионе Отйозонджупа является одним из самых значительных медных рудников в Намибии. Горные работы, которые начались там в 1962 году, продолжались до 2008 года, при этом общий объем добычи достиг 12,46 млн тонн руды со средним содержанием меди 2,6%.

На руднике создана полезная инфраструктура стоимостью более $150 млн. Она включает мельницу производительностью 110 тонн в день, 800-метровый шахтный ствол с двумя другими вертикальными стволами, обширные подземные выработки, хвостохранилище, пандусные системы, шахтные здания и обогатительную фабрику.

Дополнительным преимуществом проекта является его близость к порту Уолфиш-Бей и к одному из пяти промышленных плавильных заводов в Африке, расположенному в Цумебе, — городе в регионе Ошикото на севере Намибии.