Минсельхоз США снова понизил прогноз урожая пшеницы

Прогноз мирового урожая пшеницы на 3 млн тонн с 796 до 793 млн тонн понизило относительно собственно июльского ожидания министерство сельского хозяйства США (USDA). Отчет опубликован на сайте USDA.

Прогноз мирового урожая пшеницы на 3 млн тонн с 796 до 793 млн тонн понизило относительно собственно июльского ожидания министерство сельского хозяйства США (USDA). Отчет опубликован на сайте USDA.

В Китае причиной снижения урожая стали весенние дожди, в Испании, Литве и Румынии — засуха, сообщает USDA. С другой стороны, на Украине и в Казахстане прогноз урожая повышен. На Украине урожай пшеницы оценивается в 21 млн тонн, на 3,5 млн тонн больше июльского прогноза.

Мировое потребление по оценке USDA снизится на 3,4 млн тонн до 796,1 млн тонн. Снижение объясняется уменьшением потребностей в кормах в Европейском Союзе.

Международная торговля пшеницей уменьшится на 2,2 млн тонн до 209,4 млн тонн. Причина в сокращении экспорта из Канады и США.

Несмотря на рост украинского производства, экспорт остается на уровне 10,5 млн тонн. Остановка «зерновой сделки» пока не нашла отражения в цифрах.

Министерство сельского хозяйства США снизило ожидание переходящих запасов пшеницы на сезон 2023-2024 на 0,9 млн тонн до 265,6 млн тонн. Это самый низкий уровень с сезона 2015-2016.