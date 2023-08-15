Монреальский квартал Saint-Henri и его особенности

Квартал Saint-Henri – один из самых доступных по ценам и одновременно безопасных, спокойных и расположенных близко к центральной части города кварталов Монреаля.

Saint-Henri – один из самых старых и исторических районов города, основанный в 1685 году как рабочий квартал, в котором располагалось множество кожевенных предприятий (в те времена из-за запахов при выделке кожи эти предприятия строились вдали от центра). Позже в нём три века главные места занимали фабрики и заводы самых разных направлений.

С постройкой канала Лашин в 1825 году, первой канадской железной дороги Гранд Тронк в 1853 году и автомобильных дорог в 20-м веке, Saint-Henri стал важным центром производства. Здесь располагались различные фабрики, такие как Canada Malting, Dominion Textile, Northern Electric и Redpath Sugar. Эти предприятия привлекали множество рабочих из разных стран и культур, которые поселились в Saint-Henri. Но сегодня, конечно, положение изменились, квартал из традиционно рабочего стал кварталом проживания среднего класса.

По данным переписи населения 2021 года, в квартале Saint-Henri проживало около 30 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в 2006 году, когда население составляло около 15 тысяч человек. Главной причиной развития квартала стал процесс перестройки старого района в район современных зданий. Новые кварталы выросли вдоль канала Лашин и неподалёку от станции метро Place Saint-Henri.

С начала 21-го века Saint-Henri стал привлекать многих молодых профессионалов, художников, студентов и семей, которые ищут доступное жилье и близость к центру города. Это привело к росту спроса на недвижимость, ремонту и строительству новых домов, а также появлению новых кафе, ресторанов, магазинов и галерей. Но цены всё же здесь не такие высокие, как в центре Монреаля или в традиционно богатых и дорогих районах.

Если вплоть до последниих десятилетий 20 века квартал был, преимущественно, франкоязычным, сегодня в нём живёт много англоязычных жителей и недавних иммигрантов из разных стран.

Здесь родились «самый сильный человек на планете» в начале 20 века Луи Сир (в квартале ему установлен памятник) и знаменитый джазовый пианист Оскар Питерсон (затем он переехал в соседний квартал Птит Бургонь).

Из архитектурных и туриститческих достопримечательностей квартала можно выделить следующие:

Канал Лашин, который протекает по южной границе района и является популярным местом для прогулок, катаний вдоль него на велосипеде и катания на лодках. Канал был построен в 1825 году для облегчения торговли и транспортировки товаров между Атлантическим океаном и Великими озерами.

Рынок Атватер, который находится на восточной границе района и является одним из крупнейших и старейших рынков Монреаля. Здесь можно купить свежие продукты, мясо, сыр, хлеб, цветы и другие товары от местных фермеров и продавцов. Как правило, здесь не бывает фруктов и овощей, привозимых из других стран.

Пожарная часть № 23, которая была построена в стиле арт-деко в 1931 году и является одним из самых красивых зданий района. Эта станция расположена около станции метро Place Saint-Henri. На стенах здания есть любопытные барельефы изображающие полицейских, выслеживающих и арестовывающих воришку.

Парк George E. Cartier.

Парк Saint-Henri, в котором установлена копия памятника открывателю Канады Жаку Картье (оригинал статуи находится в фойе метро Place Saint-Henri).

Музей Эмиля Берлинера, изобретателя графомонных записей.

На территории Saint-Henri две станции метро – Place Saint-Henri, расположенная в историческом центре квартала и пересадочная станция Lionel-Groulx, которая находится на восточной границе квартала.