С 17 по 20 августа – четыре дня полётов воздушных шаров в получасе езды от Монреаля

Международный фестиваль воздушных шаров в Сен-Жан-сюр-Ришёльё – самый большой праздник полётов на воздушных шарах в Северной Америке.

Фестиваль воздушных шаров в Saint-Jean-sur-Richelieu — это крупнейший фестиваль воздушных шаров в Канаде и одно из крупнейших событий данного рода в Северной Америке. Он проводится в августе в городе Saint-Jean-sur-Richelieu, до которого можно доехать из Монреаля чуть больше, чем за полчаса.

Этот фестиваль был основан в 1984 году по инициативе Боба Бёрча и Дейва МкЛеода – двух монреальцев. Город Сен-Жан был выбран ими из-за замечательных и самых благоприятных условий для полётов неподалёку от Монреаля. И с тех пор каждый год его посещают десятки тысячи гостей. В рамках фестиваля в воздух поднимаются более 100 воздушных шаров различных форм и размеров, от классических шаров до шаров самых необычных форм – в виде животных, персонажей мультфильмов и других.

С 1987 году Сен-Жан носит почётный титул Столицы Воздушных шаров Канады, а с 1991 года ежегодно (за исключением пандемийных лет), проводятся официальные соревнования, в которых участвуют сотни шаров.

Запуски воздушных шаров обычно проводятся рано утром и вечером, когда погодные условия наиболее благоприятны.

Помимо полетов воздушных шаров, на фестивале проводятся различные развлекательные программы, такие как концерты, конкурсы, игры, танцы, ярмарки и прочие развлекательные мероприятия.

Кстати, посетители могут заказать полет на воздушном шаре и насладиться видами на город и окрестности с высоты птичьего полета.

Праздник привлекает участников не только из Канады, но и из разных уголков мира. Фестиваль воздушных шаров в Saint-Jean-sur-Richelieu — это уникальное и яркое событие, которое привлекает внимание как местных жителей, так и туристов из разных стран.

Если вы любите воздушные шары или просто ищете интересное развлечение для всей семьи, этот фестиваль, безусловно, стоит посещения.

На самом деле в 2023 году фестиваль начался с 11 августа, но до 13 августа проводились как бы “пробные полёты”, а настоящий праздник, после нескольких дней перерыва, начинается 17 августа и продолжится до 20 августа.