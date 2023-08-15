В Канаде коронавирусной инфекцией переболели 76% граждан

Несмотря на вакцинацию и другие меры борьбы с коронавирусной инфекцией, в Канаде COVID-19 переболели 76% населения, сообщил автор исследования уровня иммунитета к коронавирусу, эпидемиолог и кардиолог доктор Кристофер Лабос.

Несмотря на вакцинацию и другие меры борьбы с коронавирусной инфекцией, в Канаде COVID-19 переболели 76% населения, сообщил автор исследования уровня иммунитета к коронавирусу, эпидемиолог и кардиолог доктор Кристофер Лабос.

«Большинство людей… заболели во время волны „Омикрона“, — заявил Лабос. — Вот где мы сейчас находимся: около 76% населения переболели COVID». Он подчеркнул, что естественный иммунитет в сочетании с вакцинами не смог остановить распространение коронавирусной инфекции.

При этом число тех, кто никогда не болел, выше, чем ожидали эксперты. Ученые предполагали, что коронавирусной инфекцией должны были уже переболеть почти все.

При этом в Канаде обнаружен достаточно высокий уровень популяционного иммунитета. Тем не менее Лабос порекомендовал канадцам привиться еще раз от нового штамма COVID-19. Чем это поможет жителям Канады, медик не пояснил, отметив только что «есть очень веские основания полагать, что будет хорошая защита».

Напомним, в нескольких странах занимаются вопросами утилизации вакцин от коронавируса, которые были закуплены про запас, но не пригодились. Так, Германия выбросила на помойку препаратов на сумму более €1,6 млрд.