В Монреале заявили, что отказываться от ядерной энергии безответственно

Отказываться от атомных электростанций было бы безответственно, заявил министр энергетики канадской провинции Квебек Пьер Фитцгиббон в кулуарах пресс-конференции в Монреале.

Отказываться от атомных электростанций было бы безответственно, заявил министр энергетики канадской провинции Квебек Пьер Фитцгиббон в кулуарах пресс-конференции в Монреале.

Он заявил, что закрытие дверей для ядерной энергетики «было бы безответственным», а проекты по новым источникам энергии должны быть «социально приемлемыми и экономически выгодными».

Министр высказался на фоне споров по поводу возобновления работы АЭС Gentilly-2. В настоящее время оператор АЭС рассматривает возможность ее запуска. АЭС ранее была законсервирована в связи с выработкой своего ресурса. Так же был поднят еще один важный вопрос: возможность возобновления работы остановленной в 2012 году атомной электростанции Gentilly-2.

Оператор станции, компания Hydro-Québec подтвердила, что изучает возможность пуска законсервированной АЭС. Причиной такого решения называют рост спроса на энергоресурсы. Станция была ранее законсервирована из-за исчерпания срока службы и высоких затрат на модернизацию.

«Что касается станции Gentilly-2, в настоящее время проводится оценка текущего состояния станции, чтобы оценить наши варианты и дать пищу размышлениям о будущем энергетическом предложении Квебека», — цитирует издание представителя управляющей компании Максенс Уар-Лефевр. В Hydro-Québec заявили, что общая стоимость вывода АЭС из эксплуатации составит $2 млрд в течение 50 лет.

Оппозиционные партии Квебека осудили планы по возвращению в строй электростанции.