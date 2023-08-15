ИТАЛИЯ: Прекрасная Тоскана. Новый авторский тур для туристов из США И КАНАДЫ

Новый авторский тур для туристов из США И КАНАДЫ в ИТАЛИЮ: Прекрасная Тоскана (9 дней/8ночей)
C 21 по 29 октября 2023
Маршрут: Rome (прилет, 1n) – Montepulciano – Volterra- San Gimignano – Montecatini Terme (4n)- Luca- Pisa- Siena- Florence – Cinqueterre – Rapallo (2n) – Santa Margherita Ligure- Portofino – Genoa – Milan (1n)
СТОИМОСТЬ ТУРА (минимум 25 чел):
Double $2,070.00 USD
Singel $610.00 USD
В стоимость тура включено: – проживание в отелях 4 * с завтраками
– наушники на весь тур
– комфортабельный автобус на все время экскурсионной программы
– профессиональные гиды в городах
– плавание на целый день на корабле в парке Cinqueterre
– сопровождающий по маршруту
В стоимость тура не включено:
– пeрeлет Montreal-Rome/Milan-Montreal
– городские налоги, которые оплачиваются при въезде в отель. Всего 20,60евро за тур
– входные билеты: всего 91 евро:
Собор в Сиене – 15 евро
Собор в Сан Джиминьяно- 5 евро
Флоренция- Галерея академия -17 евро
Санта Кроче- 9 евро
Санта Мария дель Фиоре-пасс билет 15 евро
Галерея Уффици- 30 евро