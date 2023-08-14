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Экономика Бизнес Квебек решил финансировать расширение компании Lantec
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Фасад завода Lantic с хорошо узнавемым всеми жителями Квебека лого.

Квебек решил финансировать расширение компании Lantec

Megan Jorgensen Авг 14, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Работа, Финансы, Экономика Оставить комментарий 80 Просмотров

Квебек даёт в долг компании Lantic 65 миллионов долларов

14 августа правительство Квебека объявило о финансировании компании Sucre Lantic – ей выделяется 65 миллионов долларов на расширение производства.

Утром 14 августа Квебек облетела новость о финансировании со стороны правительства Квебека компании Sucre Lantic, известной просто как Lantic. Это компания, специализирующаяся на производстве сахара. В принципе, она занимается рафинированием сахара и переработкой сахарной свеклы. Компания также производит продукты на основе кленового сиропа. Lantec была создана в 2008 году в результате слияния Sucre Lantic и Rogers Sugar.

У Sucre Lantic два завода по рафинированию сахара из тростника: один в Монреале, а второй в Ванкувере, Британская Колумбия. Она также владеет заводом по переработке сахарной свеклы в Табере, Альберта. Компания продает свою продукцию под брендами Lantic и Rogers. Все жители Квебека либо приобретают сахар, производимый компанией, либо видели пакеты сахара на полках магазинов.

В первые дни августа 2023 года Sucre Lantic объявила о планах расширить свой завод в Монреале на 20 %, или на 100 000 тонн, благодаря инвестициям в размере около 200 миллионов долларов. А 14 августа проект получил финансовую поддержку от правительства Квебека в виде займа до 65 миллионов долларов. Целью проекта является удовлетворение растущего спроса на сахар, особенно в восточной части Канады, где развивается пищевая промышленность.

История компании: Lantic Inc. была основана в конце 19 века, то есть, ей более 120 лет. В 2008 году Lantic Inc. объединилась с Rogers Sugar, и теперь они функционируют как одна компания под названием Lantic Sugar Limited (или Sucre Lantic Limitée).

Компания производит различные виды сахара, включая гранулированный, порошкообразный, коричневый и другие. Кроме того, Sucre Lantic также производит продукты на основе кленового сиропа, который является одним из символов канадской культуры.

Компания делает упор на экологическую устойчивость и позиционирует себя, как фира, которая старается минимизировать свой экологический след, используя современные технологии. Lantic активно участвует в местных сообществах, поддерживая различные благотворительные инициативы.

Тема Sucre Lantic популярна в эти дни, потому что она объявила о планах расширить свой завод в Монреале на 20 % и увеличить производство на 100 000 тонн сахара в год, благодаря упомянутым инвестициям в размере около 200 миллионов долларов.  Осуществление планов будет способствовать развитию пищевой промышленности в Канаде и укреплению экономики Квебека.

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