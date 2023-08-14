Квебек даёт в долг компании Lantic 65 миллионов долларов

14 августа правительство Квебека объявило о финансировании компании Sucre Lantic – ей выделяется 65 миллионов долларов на расширение производства.

Утром 14 августа Квебек облетела новость о финансировании со стороны правительства Квебека компании Sucre Lantic, известной просто как Lantic. Это компания, специализирующаяся на производстве сахара. В принципе, она занимается рафинированием сахара и переработкой сахарной свеклы. Компания также производит продукты на основе кленового сиропа. Lantec была создана в 2008 году в результате слияния Sucre Lantic и Rogers Sugar.

У Sucre Lantic два завода по рафинированию сахара из тростника: один в Монреале, а второй в Ванкувере, Британская Колумбия. Она также владеет заводом по переработке сахарной свеклы в Табере, Альберта. Компания продает свою продукцию под брендами Lantic и Rogers. Все жители Квебека либо приобретают сахар, производимый компанией, либо видели пакеты сахара на полках магазинов.

В первые дни августа 2023 года Sucre Lantic объявила о планах расширить свой завод в Монреале на 20 %, или на 100 000 тонн, благодаря инвестициям в размере около 200 миллионов долларов. А 14 августа проект получил финансовую поддержку от правительства Квебека в виде займа до 65 миллионов долларов. Целью проекта является удовлетворение растущего спроса на сахар, особенно в восточной части Канады, где развивается пищевая промышленность.

История компании: Lantic Inc. была основана в конце 19 века, то есть, ей более 120 лет. В 2008 году Lantic Inc. объединилась с Rogers Sugar, и теперь они функционируют как одна компания под названием Lantic Sugar Limited (или Sucre Lantic Limitée).

Компания производит различные виды сахара, включая гранулированный, порошкообразный, коричневый и другие. Кроме того, Sucre Lantic также производит продукты на основе кленового сиропа, который является одним из символов канадской культуры.

Компания делает упор на экологическую устойчивость и позиционирует себя, как фира, которая старается минимизировать свой экологический след, используя современные технологии. Lantic активно участвует в местных сообществах, поддерживая различные благотворительные инициативы.

Тема Sucre Lantic популярна в эти дни, потому что она объявила о планах расширить свой завод в Монреале на 20 % и увеличить производство на 100 000 тонн сахара в год, благодаря упомянутым инвестициям в размере около 200 миллионов долларов. Осуществление планов будет способствовать развитию пищевой промышленности в Канаде и укреплению экономики Квебека.