Федеральное правительство считает, что без притока иммигрантов страна не сможет развиваться

Новый министр иммиграции Канады уверен, что только приток иммигрантов решит вопрос с нехваткой рабочей силы в стране.

Новый министр иммиграции Канады Марк Миллер подтвердил на прошлой неделе, что Канада собирается принять в следующем году 451 тысячу иммигрантов (ошибки нет, не 450 тысяч, не 460, а именно 451 тысячу). В 2025 году Канада примёт 500 тысяч иммигрантов. Министр особо подчекнул, что эти цифры, если и будут изменяться, то лишь в сторону увеличения. Он чётко отрицал возможность сокращения этого числа иммигрантов. Эти цифры были утверждены ещё в ноябре прошлого года, и менять их в сторону уменьшения Канада не намерена.

В четверг, 10 августа господин Миллер поддержал заявление замистителя премьер-министра госпожи Кристи Фриленд, которая, разъясняя ситуацию с ростом цен на жилые дома, заметила, что одним из решение жилищного кризиса может стать приглашение переезжать в Канаду специалистов по возведению новых домов. Госпожа Фриленд, впрочем, заявила, что сказать всегда легче, чем сделать, посему нельзя исключать, что решение будет лежать совсем в другой области.

Но министр Миллер, который сейчас находится в Монреале, чётко и безусловно заявил, что “жилищный кризис абсолютно неразршим” без помощи новых иммигрантов – специалистов-строителей, отделочников, дизайнеров жилых помещений, электриков и прочих представителей почетных профессий, без который хороший дом не возвести.

Господин Миллер заверил, что чем больше квалифицированных работников приедет в Канаду, тем дешевле будет обходиться строительство домов, и именно в этом заключается один из видов помощи со стороны федерального правительства в области недвижимости.

По мнению министра, приезжющие в Канаду иммигранты динамичны, полны желания работать, а многие из них привозят капитал, тут же приобретая дома. Если же страна сократит планы по привлечению иммигрантов, то будет приезжать меньше квалифицированных работников.

Заметим, в заключение, что новый министр иммиграции Канады в пятницу, 11 августа, публично выразил несогласие с политикой Квебека на ограничие количества родственников, которым Квебек позволяет въехать по программе воссоединения семей. Министр Миллер призвал Квебек увеличить квоты и дать зелёный свет на приезд родственников уже принятых иммигрантов. Всего, по словам министра, примерно 20% вновь приезжающих лиц относятся к категории “воссоединение семей”. 60% – это квалифицированные работники и бизнесмены, а остальные 20%, это беженцы, получающие право на ПМЖ. Это же соотношение сохранится в 2024 году и в последующие годы.