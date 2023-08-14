Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Иммиграция Правительство Канады собирается увеличивать иммиграциию
immigration
Иммиграция в Канаду.

Правительство Канады собирается увеличивать иммиграциию

Megan Jorgensen Авг 14, 2023 Иммиграция, Меган Хорхенсен, Новости Канады, Политика, Работа, Хорошие новости, Экономика Оставить комментарий 74 Просмотров

Федеральное правительство считает, что без притока иммигрантов страна не сможет развиваться

Новый министр иммиграции Канады уверен, что только приток иммигрантов решит вопрос с нехваткой рабочей силы в стране.

Новый министр иммиграции Канады Марк Миллер подтвердил на прошлой неделе, что Канада собирается принять в следующем году 451 тысячу иммигрантов (ошибки нет, не 450 тысяч, не 460, а именно 451 тысячу). В 2025 году Канада примёт 500 тысяч иммигрантов. Министр особо подчекнул, что эти цифры, если и будут изменяться, то лишь в сторону увеличения. Он чётко отрицал возможность сокращения этого числа иммигрантов. Эти цифры были утверждены ещё в ноябре прошлого года, и менять их в сторону уменьшения Канада не намерена.

В четверг, 10 августа господин Миллер поддержал заявление замистителя премьер-министра госпожи Кристи Фриленд, которая, разъясняя ситуацию с ростом цен на жилые дома, заметила, что одним из решение жилищного кризиса может стать приглашение переезжать в Канаду специалистов по возведению новых домов. Госпожа Фриленд, впрочем, заявила, что сказать всегда легче, чем сделать, посему нельзя исключать, что решение будет лежать совсем в другой области.

Но министр Миллер, который сейчас находится в Монреале, чётко и безусловно заявил, что “жилищный кризис абсолютно неразршим” без помощи новых иммигрантов – специалистов-строителей, отделочников, дизайнеров жилых помещений, электриков и прочих представителей почетных профессий, без который хороший дом не возвести.

Господин Миллер заверил, что чем больше квалифицированных работников приедет в Канаду, тем дешевле будет обходиться строительство домов, и именно в этом заключается один из видов помощи со стороны федерального правительства в области недвижимости.

По мнению министра, приезжющие в Канаду иммигранты динамичны, полны желания работать, а многие из них привозят капитал, тут же приобретая дома. Если же страна сократит планы по привлечению иммигрантов, то будет приезжать меньше квалифицированных работников.

Заметим, в заключение, что новый министр иммиграции Канады в пятницу, 11 августа, публично выразил несогласие с политикой Квебека на ограничие количества родственников, которым Квебек позволяет въехать по программе воссоединения семей. Министр Миллер призвал Квебек увеличить квоты и дать зелёный свет на приезд родственников уже принятых иммигрантов. Всего, по словам министра, примерно 20% вновь приезжающих лиц относятся к категории “воссоединение семей”. 60% – это квалифицированные работники и бизнесмены, а остальные 20%, это беженцы, получающие право на ПМЖ. Это же соотношение сохранится в 2024 году и в последующие годы.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*