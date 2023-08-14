«Шансы приближены к 100%». Трамп уверен в своей победе на президентских выборах

Бизнесмен и политик Дональд Трамп заявил, что почти на 100% уверен в своей победе на предстоящих выборах президента США. Бывший глава государства не сомневается, что легко обойдет как других желающих баллотироваться республиканцев, так и действующего лидера Джо Байдена, которого он называет «ментальной катастрофой для Америки».

Бизнесмен и политик Дональд Трамп заявил, что почти на 100% уверен в своей победе на предстоящих выборах президента США. Бывший глава государства не сомневается, что легко обойдет как других желающих баллотироваться республиканцев, так и действующего лидера Джо Байдена, которого он называет «ментальной катастрофой для Америки».

После митинга в штате Айова бывший хозяин Белого дома также отметил, что считает себя наиболее подходящим резидентом республиканского лагеря на выборах президента.

Ранее Трамп заявил, что судебные процессы по делам против него следует проводить только после выборов в 2024 году. Сейчас начало процесса по делу о штурме Капитолия запланировано на 2 января следующего года — по мнению экс-президента, оно станет «вмешательством в выборы», так как совпадет с началом электоральных мероприятий в ряде штатов.

Выборы на пост президента Соединенных Штатов пройдут в ноябре 2024 года. Весной нынешний глава США Джо Байден также заявил, что намерен идти на переизбрание и вновь бороться за президентское кресло.

Кроме Трампа среди претендентов на выдвижение кандидатом от Республиканской партии также значатся бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор Тим Скотт из Южной Каролины, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и многие другие.

Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок.

Ранее экс-советник Трампа заявил, что политик выведет США из НАТО в случае победы на президентских выборах.