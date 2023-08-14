В Университете Торонто предупредили об опасности аюрведических добавок

Женщину из Канады несколько раз госпитализировали с сильной болью в животе и рвотой, а также с подозрением на внутреннее кровотечение. Позже ей диагностировали отравление свинцом – и все из-за популярной альтернативной медицины.
В медицинском отчете, опубликованном в журнале Canadian Medical Association Journal, описывается случай 39-летней женщины из Канады, которая в течение года каждый день принимала аюрведические препараты в надежде вылечить бесплодие.
В течение шесть недель женщина обращалась в отделение неотложной помощи с болю в животе, тошнотой и рвотой. В третий раз ее госпитализировали с подозрением на внутреннее кровотечение.
Медицинские работники долгое время не могли понять в чем дело, пока пациентка не попала на обследование к автору отчета.
Женщина рассказала, что уже год лечит бесплодие аюрведическими препаратами, а анализы показали, что уровень свинца в ее крови превышает норму в 25 раз (55 микрограммов свинца на децилитр крови).
Заражение свинцом может происходить из разных источников: начиная от домашней пыли и заканчивая немытой едой. Однако обычно полученные дозы не сильно вредят организму и быстро выходят естественным путем.
Боли в животе, тошнота, повышенное давление и проблемы с памятью – основные симптомы отравления свинцом. В тяжелых случаях это может привести к повреждению органов и летальному исходу.
Врачи исключили все возможные источники заражения, и у них остались только аюрведические препараты. Пациентка согласилась прекратить их принимать и прошла курс лечения отравления свинцом – вскоре все симптомы исчезли.
В Канаде и во многих других странах аюрведические лекарства не регулируются так же, как медицинские препараты. В исследовании 2018 года, опубликованном в International Journal of Occupational and Environmental Health, ученые обнаружили, что такие «лекарства» содержат токсичные тяжелые металлы. Иногда это связано с загрязнением, а иногда с тем, что некоторые производители считают эти вещества целебными.