Банк Канады: «У канадцев «слабые стимулы» для использования CBDC»

Согласно новому документу Банка Канады, у типичного канадца нет особых причин для принятия цифровой валюты центрального банка, что может вызвать проблемы с ее широким принятием.

Согласно новому документу Банка Канады, у типичного канадца нет особых причин для принятия цифровой валюты центрального банка, что может вызвать проблемы с ее широким принятием.

В документе для обсуждения с персоналом, опубликованном 10 августа, центральный банк рассмотрел гипотетический сценарий, при котором наличные деньги были практически исключены, чтобы увидеть, какую роль может сыграть потенциальный CBDC в помощи малообеспеченным.

Выяснилось, что у большинства потребителей будут «слабые стимулы» для их использования, поскольку канадцы не сталкиваются с существенными барьерами для финансовых услуг, таких как банковские счета или дебетовые и кредитные карты.

В отчете говорится, что 98% взрослых канадцев имеют банковский счет, 87% также имеют кредитную карту, а 90% сельских и городских домохозяйств вместе взятых имеют доступ к высококачественному Интернету.

Тем не менее, было обнаружено, что замена наличных цифровыми луни (альтернативное название канадского доллара) также будет означать, что у канадцев, не склонных к технологиям, будет меньше вариантов оплаты, в то время как зависящие от наличных денег канадцы окажутся неспособными совершать наиболее распространенные платежи.

Потенциально низкий уровень использования CBDC также может привести к тому, что продавцы вряд ли захотят принимать цифровую валюту, что еще больше снизит ее полезность.

В документе предлагались способы, не связанные с CBDC, которые могли бы лучше помочь малообеспеченным, включая улучшение доступа в Интернет, расширение доступности недорогих банковских счетов, расширение сотрудничества продавцов с удаленными сообществами и продолжение предоставления наличных денег.

В документе подчеркивается, что они не предсказывают, как канадцы отреагируют на CBDC, и говорится, что больше людей могут быть заинтересованы в ее использовании по разным причинам.

Даже если заинтересованность была больше, чем предполагалось, в документе добавлены барьеры для широкого внедрения CBDC как для пользователей, так и для продавцов, которые «кажутся значительными».

В документе также указывалось на необходимость наличных денег, отмечая, что без наличных денег не было бы офлайн-способов оплаты в чрезвычайных ситуациях, таких как экстремальные погодные условия или массовые отключения электроэнергии.

«Это говорит о потенциальных общесистемных преимуществах поощрения инноваций в области цифровых платежей, которые могут работать в автономном режиме, а также о важности сохранения наличных денег», — поясняют исследователи.

В документе утверждается, что такой сценарий подчеркивает важность того, чтобы Банк Канады продолжал выпускать наличные и обеспечивать их доступность.

В документе отмечается, что центральный банк ранее заявлял, что обязуется предоставлять наличные до тех пор, пока на них есть спрос, и CBDC будет выпущен только с появлением безналичного общества или широким использованием иностранных CBDC или криптовалют, таких как биткойн (BTC).