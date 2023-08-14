Триллер “Лучший вид” с Дженной Ортегой дебютирует на фестивале в Торонто

Мировая премьера триллера “Лучший вид” с Дженной Ортегой в главной роли состоится на Международном кинофестивале в Торонто в 2023 году. Точная дата показа будет объявлена 15 августа.

Мировая премьера триллера “Лучший вид” с Дженной Ортегой в главной роли состоится на Международном кинофестивале в Торонто в 2023 году. Точная дата показа будет объявлена 15 августа. Ожидается, что фильм лауреата премии “Оскар” Брайана Хелгеленда (“Секреты Лос-Анджелеса”) дебютирует на Paramount+ позже в текущем году.

В ознаменование мировой премьеры на Международном кинофестивале в Торонто опубликован новый кадр, на котором представлены главные персонажи криминального триллера в исполнении Томми Ли Джонса, Бена Фостера и Тоби Уоллеса.

Действие триллера происходит в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс, который является крупнейшим коммерческим рыболовецким портом в США. В “Лучшем виде” рассказывается о двух братьях (Бен Фостер и Тоби Уоллес), которые воссоединяются одним судьбоносным летом.

Когда обстоятельства вынуждают их заключить сделку с опасным бостонским синдикатом, молодая женщина (Дженна Ортега) оказывается в центре событий. На этом пути приходится идти на жертвы, и узы между братьями, друзьями и отцом (Томми Ли Джонс) и его сыном подвергаются испытанию.

Не каждому можно доверять, когда имеешь дело с преступным синдикатом, и персонажи, созданные Брайаном Хелгелендом, усвоят этот урок на собственном горьком опыте.

Ранее Ортега вместе с Камилой Мендес вошла в каст новой драмы киностудии A24 «Альба». В основу ляжет пьеса Федерико Гарсиа Лорки «Дом Бернарды Альбы», но действие перенесут в район современного Майами.