В Канаде ограничили использование противообледенителей на Boeing

Указание ограничить использование противообледенительной системы двигателя на самолетах Boeing 737 Max, летающих в Канаде, дало авиакомпаниям министерство транспорта Канады.

Указание ограничить использование противообледенительной системы двигателя на самолетах Boeing 737 Max, летающих в Канаде, дало авиакомпаниям министерство транспорта Канады.

Указание коснется 108 самолетов, используемых канадскими авиакомпаниями. Указание было продиктовано открывшейся возможностью повреждения двигателя. В директиве, выпущенной Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) в США, говорится, что использование противообледенительной системы двигателя в сухом воздухе в течение более пяти минут в определенных условиях может вызвать перегрев и привести к «серьезному повреждению капота на входе в двигатель».

В свою очередь, это может привести к повреждению фюзеляжа и иллюминаторов. Это создаст риск разгерметизации салона самолета, что может представлять опасность для пассажиров. Отмечается, что до сих пор таких отказов зафиксировано не было.

Директива была опубликована 10 августа, а 25 августа вступает в силу.

Авиакомпании Air Canada, WestJet и Flair Airlines сообщили, что признают директиву, а изменения не окажут влияния на перевозки пассажиров. В Air Transat также заявили, что не изменят расписание полетов в связи с изменениями.