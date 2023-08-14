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Новости Toyota отозвала тысячи внедорожников из-за риска возгорания

Toyota отозвала тысячи внедорожников из-за риска возгорания

Виктория Христова Авг 14, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Toyota отозвала тысячи внедорожников из-за риска возгорания отключены 43 Просмотров

Компания Toyota заявила об отзыве некоторых моделей внедорожника Tundra 2022 и 2023 годов выпуска в связи с риском утечки топлива из-за неисправной топливной трубки.

Компания Toyota заявила об отзыве некоторых моделей внедорожника Tundra 2022 и 2023 годов выпуска в связи с риском утечки топлива из-за неисправной топливной трубки.

Отзываются 17 299 автомобилей в Канаде и 168 000 автомобилей в США. По словам производителя, пластиковая топливная трубка может тереться о тормозную магистраль, вследствие чего возможно повреждение трубки и утечка топлива.

«Утечка топлива при наличии источника возгорания может увеличить риск возгорания», — уточнили в компании.

В компании обещали предоставить дилерам запасные части, которые будут лишены этой проблемы. Замена будет производиться бесплатно. В Toyota пообещали уведомить о решении проблемы к началу октября 2023 года.

Клиенты смогут проверить, касается ли проблема их автомобиля, введя идентификационный номер своей машины на сайте.

 

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