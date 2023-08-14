Готовьтесь! На подходе Фестиваль Моды и Дизайна Монреаля

С 24 до 27 августа в Монреале пройдёт фестиваль для женщин (ну, ладно, ладно, и для мужчин тоже) Фестиваль Моды и Дизайна!

Итак, нас ждёт весьма интересный фестиваль для всех, кого интересует мода во всех её аспектах — от дизайна новых костюмов, до самых модных тенденций в разных странах мира.

Фестиваль М.A.D. (Мода и Дизайн) стартует в четверг 24 августа и продлится до понедельника 27 августа. Основные события фестиваля — от показа мод на подиумах до общения дизайнеров с жителями и ответов на вопросы, состоятся на Фестивальной площади (Place des Festivals), что находится у входа в метро Place des Arts и выходит на улицу Jeanne-Mance.

Открывается праздник концертом Vinyl Caravan, который начинается в 14 часов и закончится в 16 часов, 24 августа. А затем музыка будет сопровождать фестиваль каждый день. Приглашены и дали согласие выступить известные квебекские музыканты, танцоры и певцы. В первый же день будут показны и документальные фильмы, так или иначе, рассказывающие об истории моды.

И уже во вторую половину первого дня со зрителями собираются общаться известнейшие дизайнеры.

А в 20 часов состоится парад, точнее, дефиле, показ мод, который станет как бы официальным парадом, открывающим праздник.

В следующие дни музыка, танцевальные выступления, показы коллекций мод самых разных дизайнеров с самыми разными подходами к моде, выставки, кино — весь этот калейдоскоп будет длиться без перерыва с полудня до 23 часов.

В рамках фестиваля пройдёт и выставка студенческих фотографий студентов Высшего училища Моды, и эта выставка, которая будет проходить в торговом центре Desjardins открывается уже 13 августа. Вход на выставку бесплатный. О ней мы рассказали особо: Выставка фотографий студентов Высшего Училища Моды.