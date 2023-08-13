Выставка фотографий, посвящённых моде и проектов, связанных с развитием моды, в центре Desjardins
На выставке представлены десятки самых талантливых студенческих проектов, связанных с дизайном моды. Все студенты заканчивают в 2023 году Высшее училище Моды (École supérieure de mode) при Университете UQAM. Проекты посвящены развитию технологий в области индустрии моды, поиску идентичности, истории моды, анализу возможных тенденций в развитии моды.
Авторы фотографий и проектов будут помогать зрителям разобраться в темах и тенденциях, будут отвечать на вопросы любопытствующих и консультировать людей в вопросах модных направлений.
Торжественное открытие выставки состоится в 12 часов дня 13 августа, и завершится в 17 часов 27 августа.
Напоминаем, что эта выставка проходит в рамках Фестиваля Моды и Дизайна, но если сам фестиваль проходит с 24 по 27 августа, отдельные мероприятия — в первую очередь эта выставка, открываются раньше, так что с 13 августа желающие могут начать подготовку к Празднику Моды.