Выставка фотографий, посвящённых моде и проектов, связанных с развитием моды, в центре Desjardins

В рамках фестиваля монреальского фестиваля MAD (Фестиваль моды и дизайна) с 13 августа по 27 августа проходит выставка фотографий моды.

13 августа 2023 года в центре Desjardins, около станции метро Place-des-Arts, в самом центре Монреаля, открывается выставка фотографий, посвящённых моде. Многие из работ, представленных на выставке, созданы студентами в рамках учебных заданий, часть из фотографий является дипломными проектами выпускников. Вход на выставку бесплатный!

На выставке представлены десятки самых талантливых студенческих проектов, связанных с дизайном моды. Все студенты заканчивают в 2023 году Высшее училище Моды (École supérieure de mode) при Университете UQAM. Проекты посвящены развитию технологий в области индустрии моды, поиску идентичности, истории моды, анализу возможных тенденций в развитии моды.

Авторы фотографий и проектов будут помогать зрителям разобраться в темах и тенденциях, будут отвечать на вопросы любопытствующих и консультировать людей в вопросах модных направлений.

Торжественное открытие выставки состоится в 12 часов дня 13 августа, и завершится в 17 часов 27 августа.

Напоминаем, что эта выставка проходит в рамках Фестиваля Моды и Дизайна, но если сам фестиваль проходит с 24 по 27 августа, отдельные мероприятия — в первую очередь эта выставка, открываются раньше, так что с 13 августа желающие могут начать подготовку к Празднику Моды.