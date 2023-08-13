Подать заявку для обучения теперь можно только онлайн.

Знание французского языка – важный пункт для каждого, кто хочет чувствовать себя комфортно в Квебеке. Особенно, после того, как вступил в силу Закон 96, который предполагает защиту французского.

Раньше достаточно было подать документы онлайн или обратившись в школу по месту вашего проживания. Теперь же все заявки принимаются исключительно онлайн и обрабатываются MIFI.

Для регистрации необходимо заполнить форму и прикрепить все необходимые документы на сайте – и ждать подтверждения и начала занятий. Учитывая большой поток желающих учиться, время от подачи заявки до старта учебы может занять 3-4 месяца и даже более.

Также вы можете податься на получение стипендии, которая составляет около 860 CAD при обучении на фулл-тайм. Полезный совет: если у вас есть дети, которые ходят в сад или школу, вы можете попросить повышенную стипендию (около 1000 CAD в месяц).