Недвижимость: Повышение доступности рынка жилья является временным

Доступность жилья улучшается уже третий квартал подряд в Канаде, но это улучшение подходит к концу и далеко не устранило спад, наблюдавшийся в течение последних двух лет.

Доступность жилья улучшается уже третий квартал подряд в Канаде, но это улучшение подходит к концу и далеко не устранило спад, наблюдавшийся в течение последних двух лет.

Канадцам было дешевле купить жилье в начале лета, чем тремя месяцами ранее, сообщает Национальный банк в аналитическом отчете, опубликованном во вторник. Основанная на средних ценах на жилье, среднем доходе домохозяйств и процентных ставках по ипотечным кредитам, доступность жилой недвижимости даже в июне стала третьим квартальным улучшением подряд с конца прошлого года в Канаде.

Таким образом, домохозяйство со средним уровнем дохода, которое приобрело жилье в канадском городе в июне, должно было ожидать, что в среднем выплаты по ипотечным кредитам составят чуть менее 60 % (59,3 %) его дохода. Это было немного меньше, чем тремя месяцами ранее (60,9 %), но все же намного лучше, чем в третьем квартале прошлого года (66,4%), в течение которого расходы на погашение ипотеки приближались к максимумам, которых не было с начала 1980-х годов.

Это улучшение доступности жилья является результатом годичного снижения цен на жилье, роста доходов и пятилетней коррекции ставок по ипотечным кредитам в сторону снижения, объясняет Национальный банк. Однако этого все еще далеко не достаточно, чтобы компенсировать рост относительной стоимости жилья за последние два года и столь же далеко от снижения ипотечных платежей новых домовладельцев до их среднего уровня с начала 2000-х годов (42,5% от среднего дохода по сравнению с 59,3% в последнем квартале).

Все эти средние значения скрывают большие расстояния между самими дорогими рынками, такими как Торонто (80 %) и Ванкувер (94 %), и другими, особенно в Квебеке. В Монреале этот показатель менялся с 46,4% в третьем квартале 2022 год до 42,7% в начале 2023 года, а затем до 42,1% во втором квартале. Однако этот показатель по-настоящему значительному превышает средний показатель с начала 2000-х годов, который составляет 30,7 %.

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