Иммиграция с Александрой Мельниковой. ОСТОРОЖНО, над вами прикалывается искусственный интеллект! Или можно ли использовать ChatGPT при иммиграции?

Мало кто знает, что новомодный чат, может придумать то, чего никогда не было! Несмотря на то, что в последнее время появилось много приложений, которые обещают вам правильную подачу на ту или иную программу без представителя по иммиграции, при условии правильно заданного вопроса и вам не нужно обладать знанием языка или законов – правильность предоставляемой информации будет весьма сомнительной.
Я категорически против использования новомодного чата по следующим причинам:
- Приложение использует общие требования к программам и никогда не рассказывает об их деталях. Во всех иммиграционных программах существуют разные детали и требования к ним, начиная от требования к контракту на работу и заканчивая разным подходом в зависимости от паспорта аппликанта.
- Несмотря на то, что чат дает общие знания по иммиграции (что просто-таки замечательно, так как иммиграционное право Канады существенно отличается от других стран), он не способен предоставить вам список нужных документов на подачу, так как он сугубо индивидуален. А если каких-либо документов не хватает – пакет вернут обратно из-за недокомплектации (file being incomplete) со статусом ОТКАЗАНО.
- Чат никогда не принимает во внимание страну исхода аппликанта. Список требуемых документов для выходцев той или иной страны нужно находить только вручную.
- Чат выводит на экран законы и правила, но не освещает исключения и поправки, а с количеством поправок в иммиграционном праве за последние два года их стало больше, чем законов как таковых.
- А наконец-то самое шокирующее – ЧАТ МОЖЕТ ВЫДУМЫВАТЬ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ И ЗАКОНЫ (!!!) и да, я не опечаталась, а вы правильно прочитали. Пару месяцев назад провинция Манитоба и территория Юкон обязали юристов и тех, кто сам представляет себя в судах в обязательном порядке декларировать если они использовали искусственный интеллект при комплектации файла. Прецендентом послужило уже несколько случаев в юридической практике, в которых молодые адвокаты и аппликанты, которые сами представляли свои интересы, использовали ChatGPT и при рассмотрении дела оказалось, что судебных дел, на которые ссылались адвокаты и которые им предложил искусственный интеллект, просто НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. ChatGPT их просто выдумал.
Будьте осторожны с современными технологиями! Чат прекрасная вещь, если использовать его информацию как википедию, но использовать его информацию без проверки первоисточника в юридических делах может и скорее всего приведет к отказу по вашему делу.
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Александра Мельникова, юрист по иммиграции в Канаду.
лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет. Консультант с отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.
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