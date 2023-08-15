Министр энергетики Квебека заявил о необходимости сократить автопарк в два раза

Для уменьшения парникового эффекта необходимо сократить количество автомобилей и развивать атомную энергетику.

Министр Экономики, Нововведений и Энергетики Квебека, месье Пьер Фицжиббон (Pierre Fitzgibbon), выступая в понедедльник, 14 августа, в интервью Полю Аркану, журналисту радиостанции 98.5, заявил, что только сокращение количества в два раза автомобилей в собственности квебекцев и отказ от автомобилей, использующих бензин в качестве топлива, позволит решить проблему загрязнения окружающей среды в Квебеке. “Электромобили, по-моему, это прекрасное средство для уменьшения выбросов вредных газов в атмосферу. Нам надо иметь в два раза меньше автомобилей вообще и перейти на электромобили” – так дословно высказался министр. Сегодня, согласно статистическим данным, до 43 процентов всех выбросов газов в Квебеке приходится на автотранспорт.

Далее министр призвал квебекцев изменить свой подход к трате энергии, экономить электричество, особенно стараться сокращать потребление его в часы пиковой нагрузки.

С другой стороны, расширение парка электроавтомобилей приведёт к резкому увеличению расхода электроэнергии, а это, в свою очередь, приводит к необходимости увеличивать производство энергии. К сожалению, по словам министра, строительство новых плотин и электростанций не является оптимальным решением. Необходимо развивать новые технологии и искать новые пути. Министр Фицжиббон защищал планы правительства вновь запустить атомную электростанцию Gentilly-2, которая была остановлена более двадцати лет назад. Но, по словам министра, новый уровень технологий позволяет обеспечить безопасность производства, посему в настоящее время эксперты изучают вопрос возможности запуска реакторов АЭС.

Среди более оригинальных предложений министр высказался в пользу поездок во Флориду на велосипеде и за сокращение потребления мяса. Сам министр пояснил, что он несколько преувеличивает, конечно, но речь о необходимости задуматься о возможности сократить потребление энергии на уровне каждого из нас, изыскивая новые методы и подходы.

Как известно, и Оттава, и Квебек запретили продажу новых бензиновых автомобилей с 1935 года. Сегодня только 9% новых автомашин в Квебеке являются электрическими.