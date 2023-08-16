Внимание! Все переодеваемся, красимся и бежим принимать участие в конкурсе двойников Мадонны!

17 августа монреальцы попытаются побить рекорд Гиннесса по количеству участников конкурса двойников Мадонны. Братья и сёстры, не подкачаем, все на конкурс!

В суббботу, 19 августа, в Монреале состоится конкурс двойников известнейшей певицы Мадонны. Все поклонники певицы приглашаются принять участие в соревновании, если они хоть как-то, хоть отдалённо, хоть лишь духовно чувствуют себя едиными с любимой испольнитиницей. В конкурсе примет участие Джимми Мур, известнейший подражатель Мадонны, выступающий в её роли вот уже 25 лет.

Каждый участник конкурса, вне зависимости от занятого места, будет сфотографирован и таким образом запечатлён в гриме Мадонны.

Целью конкурса объявлена попытка побить рекорд Гиннесса по количеству двойников Мадонны, участвующих в одном представлении. Предыдущий рекорд по количеству участников был установлен в 2014 году, когда в Нью-Йорке в представлении приняли участие 440 “Мадонн” обоих полов.

Дата конкурса была согласована с самой настоящей Мадонной, которая должна была выступить в Монреале в субботу, 19 августа, но турне было отменено из-за болезни певицы и её госпитализации.

Конкурс проводится на улице Sainte-Catherine, между улицами Alexandre-De Sève и Champlain (ближайшие станции метро Papineau и Beaudry). Начало представления в 15 часов, а завершится оно примерно в 21 час 30 минут.

Запись желающих привести Монреаль к победе над Нью-Йорком проводится по этому адресу: Формуляр записи для участия в конкурсе.