Конфликт между жильцом и хозяином из-за состояния жилья – что делать

Отношения между квартиросъёмщиком и владельцем жилья – что делать, если возникли сложности. И что делать незаконно!

Никто не может отрицать, что далеко не всегда отношения между владельцами жилья и арендатороми бывают радужными. Часто возникают сложности, причем возникать они могут по вине обеих сторон. Что же делать в том случае, если квартира нуждается в срочном ремонте? Как поступать в том случае, если “мирно уладить” вопрос не удаётся.

Сначала поясним, какая реакция со стороны жильца считается незаконной. Главное правило: Жилец не имеет право задерживать полностью или частично квартплату, если он считает, что владелец жилья не исполняет свои обязанности. Нельзя заявлять, например – “как только почините кран (окно), сразу выплачу остаток долга, а пока плачу половину”. Такое решение приведет к печальным последствиям, и Административный суд по жилищным вопросам встанет не на вашу сторону.

Но что надо делать?

Во-первых, конечно, если вдруг обнаружена любая проблема в квартире – от щелей, которые не были заметны летом, до протекающих кранов, обратитесь к хозяину с просьбой неотложно провести работы по устранению проблемы. Владелец арендуемого жилья обязан ликвидировать недостатки немедленно, так как их наличие прямо влияет на здоровье жильцов. Самому проводить работы, без уведомления хозяина квартиры, рекомендуется лишь в случае крайней необходимости (например, внезапно стал протекать потолок, ндо срочно замазать появившуюся щель. Можно исправить отопительную батарею, если она вышла из строя и так далее. То есть, если работы надо произвести немедленно.

Но и в этом случае жилец обязан до начала работ попытаться связаться с владельцем жилья и уведомить его о намерении произвести срочные работы. Понятно, что если отопление вышло из строя глубокой ночью, то его починка, если это возможно, должна быть проведена немедленно, а хозяина будить смысла нет. Но утром сообщить ему о ситуации необходимо немедленно.

Но никаких действий, которые не являются настоятельно необходимыми, проводить без согласия хозяина нельзя. Такие несанкционированные действия могут стать основанием для жалобы квартировладельца в Административный суд по жилищным вопросам (TAL – Tribunal Administratif du Logement).

Если в случае необходимого срочного ремонта были потрачены средства, то жилец предъявляет хозяину помещения счёт и соответствующие квитанции, а если бумаг нет, то поясняет ситуацию письменно с указанием примерных затрат. Но, конечно, рекомендуется делать это лишь в том случае, если владелец квартиры отказывается возместить расходы.

То есть, возвращаясь к квартплате – если вы потратили свои деньги на ремонт (скажем, на остекленение окна, которое было разбито), вы обязаны квартплату заплатить, но предъявляете счёт за ремонт окна хозяину.

В любом случае, отопительное оборудование должно обеспечивать температуру жилья на уровне 21 градуса Цельсия. Если произошла поломка, владелец жилья обязан за свой счёт предоставить новое оборудование, например временный калорифер.

Если же ситуация не требует самых срочных действий, то жилец должен сделать следующее:

Предупредить хозяина письменно о необходимости провести ремонт в связи с такими-то обстоятельствами. Если ситуация может потенциально привести к несчастному случаю (например, явно замеченная проблема с искрящейся розеткой), необходимо указать на эту опасность в вашем заявлении. Обязательно зарегистрируйте дату отправки заявления – например, для этого случае достаточно даты на отправленном емайле. Если же владелец жилья игнорирует запрос, отделывается обещаниями, кормит рассказами о том, что соседи живут и не жалуются, отправляйте жалобу в административный суд по жилищным вопросам. Приложите к жалобе копию обращения к хозяину квартиры с указанием даты его написания и отправки. Копию заявления в Административный суд по жилым помещениям отправьте хозяину. Вы обязаны показать, что владелец жилья получил эту копию. Вы можете отправить ему копию заказным письмом, передать через судебного исполнителя (вы оплачиваете расходы на его работу в этом случае, и эти расходы гораздо выше расходов на заказное письмо). Вы можете вручить копию лично, но в этом случае у владельца необходимо взять подпись в получении копии жалобы. В случае отказа расписаться, отправьте уведомление заказным письмом.

Все расходы по переписке с владельцем жилья ложатся на жильца, но он может попросить TAL компенсировать расходы за счёт владельца жилья в случае принятия положительного решения (с точки зрения жильца).

Если же владелец жилья не может по объективным причинам отремонтировать жильё (например, ремонт потребует длительного времени или должен быть отложен до подходщей погоды) владелец обязан предоставить пострадавшим жильцам временное жильё. Но если вы отказываетесь от временного решения вопроса, владелец может разорвать контракт.

TAL рассмотрит жалобу в течение нескольких недель. В случае принятия решения в пользу жильца, у владельца есть месяц (30 суток) для исполнения судебного решения. Но судья имеет право уменьшить срок исполнения решения, если работы срочные (и, опять же, возвращаясь к теме “разбитого окна”, суд учтёт, что окно необходимо было застеклить немедленно, хозяина уведомить не удалось или же тот не обещал вставить стекло в тот же день, а на улице мороз, и суд обяжет владельца возместить ваши расходы).

В принципе, при TAL действует служба примирения, в задачу которой входит попытка уладить отношения между сторонами в мирном порядке – эта служба организует встречу сторон, выступает в качестве неофициального арбитра, решения которого являются рекомендациями. Если вы решили прибегнуть к услугам этой службы, учтите, что такая встреча не приводит к откладыванию заседания суда по вашему вопросу.