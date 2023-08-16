В Британии предложили ввести ограничения из-за нового штамма коронавируса

Новое введение коронавирусных ограничений допустили ученые в Великобритании в связи с распространением нового варианта COVID-19, который получил название BA.X.

Новое введение коронавирусных ограничений допустили ученые в Великобритании в связи с распространением нового варианта COVID-19, который получил название BA.X.

Новый вариант, предположительно был обнаружен в Дании и Израиле, хотя официально это не подтверждено, указывает агентство.

Научное сообщество разделилось во мнениях о том, как бороться с новым вариантом. Одни заявляют, что введение карантинных мер необходимо, другие говорят, что применять такие правила еще слишком рано.

Доктор Триша Гринхал, эксперт в области первичной медико-санитарной помощи из Оксфордского университета, написала в Х: «Похоже, пришло время снова НАДЕТЬ МАСКИ».

Тем не менее, профессор Кристина Пейджел из Университетского колледжа Лондона подчеркнула различия между новым вариантом и старыми. «Еще самое-самое начало, но этот вариант коронавируса (сейчас в 2 странах) имеет МНОГО новых мутаций, которые отличают его от предыдущих штаммов Omicron», — сказала она, добавив, что этот вариант «потенциально может вызвать большую волну».

Этот штамм отличается от штамма EG.5.1, который в последнее время циркулирует в разных странах, в том числе в США. Всемирная организация здравоохранения классифицировала EG.5.1 как «интересный вариант», что означает, что его распространенность растет.

Первоначально о новом штамме сообщил специалист по отслеживанию COVID-19 Райан Хиснер, который написал в Х: «Это настоящая сделка».

Т. Райан Грегори, канадский биолог-эволюционист, назвал новый штамм «интересным и потенциально опасным».

Хотя он сказал, что еще слишком рано говорить о том, будет ли BA.X быстро распространяться, тот факт, что он был обнаружен во многих странах, вызывает беспокойство.