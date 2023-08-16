Инфляция в Канаде снова перешагнула за 3%

Инфляция в Канаде снова выросла в июле, достигнув 3,3%, сообщило Статистическое управление Канады 15 августа.

Инфляция в Канаде снова выросла в июле, достигнув 3,3%, сообщило Статистическое управление Канады 15 августа.

Рост составил 0,5 процентных пункта: в июне инфляция опустилась до 2,8%. Важным фактором роста инфляции стала цена на газ.

Кроме этого фактором роста инфляции стали цены на электричество, которые в 2022 году поднялись на 11,7%. При этом счета за электроэнергию в провинции Альберта выросли к июлю в годовом исчислении более чем вдвое: на 127,8%.

За 12 месяцев к июлю выросли и цены на продукты — на 8,5%, хотя это и ниже годового роста к июню — на 9,1%. Процентные расходы по ипотечным кредитам за год к июлю выросли на 30,6%. Такой рост является рекордным и вносит наибольший вклад в рост инфляции.