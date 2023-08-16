В Канаде гигантский костюм кебаба продали на аукционе за 16 тысяч долларов

Рекламный костюм донер-кебаба продали в Канаде за 16 тысяч долларов. Владельцы забегаловок из Галифакса не оценили костюм. По их мнению, в донер-кебабы нельзя добавлять листья салата (в костюме они были).

Рекламный костюм донер-кебаба продали в Канаде за 16 тысяч долларов. Владельцы забегаловок из Галифакса не оценили костюм. По их мнению, в донер-кебабы нельзя добавлять листья салата (в костюме они были).

Предприниматели грозились выкупить костюм и убрать из него салат. Но владелец одной из сети закусочных Адил Асима выступил против, заявив, что салат — важный ингредиент донера.

««Я родился и вырос в Альберте. Я ем донеры здесь около 40 лет, а последние 18 лет продаю их. И поэтому я точно знаю, что примерно 90% донеров, которые мы продаем в Альберте, содержат латук», — сказал он.

«Мы включились в гонку, чтобы забрать костюм донера, но решили остаться до конца из-за того, что говорили люди, которые делали ставки против нас. Несколько кафе, продающих донеры в Антантических провинциях, дали интервью СМИ и сказали, что, если бы они купили костюм, то бы убрали салат», — сказал Асим.

Согласно его рецептуре, донер-кебаб без листьев салата латук не готовится.

Ценность кебабу высотой в 142 см придает и то, что аппетитный костюм разработал известный костюмер Билл Брайан. Он, например, придумал образ Зефирного человека для оригинального фильма «Охотники за приведениями».

Асима обошел в своих предложениях о покупке почти 2 тысячи участников аукциона. Известно, что предприниматель выиграл лот с кебабом с отрывом в 5 долларов. Дальнейшая судьба костюма пока неизвестна.

Изначально костюм высотой 142 см был заказан властями провинции Альберта для видео-кампании по безопасности дорожного движения, рассказывающей об опасности вождения под наркотическим опьянением. Однако реклама показалась чиновникам слишком легкомысленной, а костюм отправили пылиться на склад.