В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали почти 170 тысяч человек

С начала сезона лесных пожаров в Канаде властям страны пришлось эвакуировать 168 тысяч человек.

С начала сезона лесных пожаров в Канаде властям страны пришлось эвакуировать 168 тысяч человек. Как отмечает AFP, особо сложная ситуация сложилась в Северо-Западных территориях, где насчитывается более 230 активных пожаров. Здесь эвакуировали всего 6 тысяч человек, однако это около 15 процентов населения региона.

К тому же надо учитывать, что деревни здесь расположены в сотнях километров друг от друга, и вывозить людей часто приходится при помощи воздушного транспорта.

Чрезвычайное положение было объявлено даже в главном городе Северо-Западных территорий – Йеллоунайфе. “Мы находимся в кризисной ситуации”, – признал министр окружающей среды территории Шейн Томпсон.

Как обращает внимание AFP, в последние годы Канада сталкивается с экстремальными погодными явлениями, их интенсивность и частота увеличились по сравнению с прежними показателями. Эксперты винят в этом глобальное потепление.

Также ранее сообщалось о том, что лесные пожары на территории Канады привели к рекордным выбросам углекислого газа в атмосферу. Они составили более 25% вредных веществ в воздухе всей планеты в 2023 году.