Король августа – кабачок: польза и вред данного овоща

Кабачок или как его ещё называют цуккини — длинный вкусный овощ, который на самом деле является подвидом тыквы. Впервые выращивать эти овощи начали ещё 5 тысяч лет назад — на территории современной Мексики.

Кабачок или как его ещё называют цуккини — длинный вкусный овощ, который на самом деле является подвидом тыквы. Впервые выращивать эти овощи начали ещё 5 тысяч лет назад — на территории современной Мексики.

Кабачки были выведены из вида тыквы сельскими жителями Америки более 7 тысяч лет назад. Обычно первые огородники выращивали их из диких видов, которые отличались небольшим размером и горьковатым вкусом. Однако через несколько веков секреты выращивания цуккини были раскрыты в улучшенных сортах. Кабачки были широко распространены во всём мире, а рабочие классы использовали их как дешёвое, но полезное питание. В 2014 году в Канаде вырастили самый длинный кабачок — 2,5 метра.Подобные достижения и интересные сорта фермеры демонстрируют на тыквенных фестивалях и ярмарках.

Кабачок — это низкокалорийный овощ, который в основном состоит из воды — около 95% массы. Кроме того, он содержит микроэлементы, такие как калий, магний, железо, медь и марганец, витамины C, В1, В2, В5, В6 и В9. В кабачках также много диетических волокон и антиоксидантов. Вместе с тем, в кабачках содержится мало углеводов и жиров, а также низкий уровень натрия и холестерина.

Кабачки могут способствовать поддержанию здоровья сердца благодаря содержанию калия, который помогает укреплять сосуды, и регулировать кровяное давление. Они также богаты антиоксидантами, такими как бета-каротин и витамин С, которые помогают улучшить иммунитет и защитить организм от разрушительного воздействия свободных радикалов. Диетические волокна, которые содержат кабачки, помогают регулировать работу кишечника, снижать уровень холестерина в крови, а также снижать риск заболеваний, связанных с ожирением, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Кабачки являются безопасным и полезным продуктом, но при их употреблении следует учитывать индивидуальные особенности организма. В отдельных случаях может возникнуть непереносимость некоторых компонентов овоща, и тогда необходимо ограничить потребление или отказаться от него вовсе. Кроме того, если кабачки выращиваются на земле, загрязнённой токсичными веществами, такие как тяжелые металлы или пестициды, это также может повлиять на безопасность их употребления. По этой причине необходимо внимательно контролировать происхождение продукта перед употреблением.

Как и любой другой продукт количество кабачков, которое можно употреблять в день, зависит от многих факторов. В целом, рекомендуется употреблять не менее 2-3 порций овощей в день, а кабачки могут составлять часть этой диеты. Обычно 1-2 кабачка в день считается безопасным и полезным для большинства людей.

