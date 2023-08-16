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Новости В США нашли тюрьму для ареста Дональда Трампа
Довольный Дональд Трамп

В США нашли тюрьму для ареста Дональда Трампа

Виктория Христова Авг 16, 2023 Новости, Новости Америки Комментарии к записи В США нашли тюрьму для ареста Дональда Трампа отключены 33 Просмотров

Бывший глава США Дональд Трамп и 18 других обвиняемых по его делу могут быть помещены в тюрьму округа Фултон под арест, заявила представитель офиса местного шерифа Натали Аммонс.

Бывший глава США Дональд Трамп и 18 других обвиняемых по его делу могут быть помещены в тюрьму округа Фултон под арест, заявила представитель офиса местного шерифа Натали Аммонс.

«Имейте в виду, что обвиняемые могут сдаться в любое время. Тюрьма работает круглосуточно», — приводит издание слова Аммонс.

Она подчеркнула, что из-за беспрецедентного характера дела его обстоятельства могут измениться в любой момент.

Шериф округа уже обещал СМИ, что с Трампом будут обращаться, как с любым другим задержанным. То же самое касается и других обвиняемых по делу бывшего президента: адвоката Руди Джулиани, бывшего главы аппарата Белого дома Марка Медоуза и бывшего юриста минюста Джеффри Кларка.

Все они должны добровольно сдаться до 25 августа.

Напомним, арест должен быть осуществлен в рамках четвертого уголовного дела против Трампа. Политика и его окружение обвиняют в сознательном намерении изменить результаты выборов в округе Джорджия в свою пользу.

 

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