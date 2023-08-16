Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество История История воздухоплавания – первые шаги: создание воздушного шара
montgolfière
Фестиваль в Сен-Жан-сюр-Ришельё.

История воздухоплавания – первые шаги: создание воздушного шара

Megan Jorgensen Авг 16, 2023 История, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Отдых, Это интересно Оставить комментарий 45 Просмотров

Покорение воздушного пространства. Начало. История воздушных шаров

Самый знаменитый фестиваль воздушных шаров в Северной Америке проходит близ Монреаля. Но кто придумал воздушные шары?

Мы уже сообщали о грядущем Международном Фестивале Воздушных шаров в городе Saint-Jean-sur-Richelieu, расположенном всего в получасе (чуть больше) езды от Монреаля. Этот фестиваль, привлекающий десятки тысяч монреальцев, начинается 17 августа и продлится четыре дня. Кроме ежедневных полётов (они совершаются, как правило, рано утром или поздним вечером), фестиваль – это концерты, конкурсы, танцы, игры для детей и взрослых.

Расскажем кратко и об истории воздушных шаров, которые стали самым первым средством, позволившим людям преодолеть земное притяжение и научиться летать почти как птицы.

Первый воздушный шар был создан в 1783 году братьями Жозефом и Этьенном Монголфьер, которые вдруг заметили, как листы бумаги поднимаются и порхают в пламени костра (отец братьев занимался изготовлением бумаги, а мальчики помогали ему в работе, избавляясь от испорченных листов). Жозеф первым сообразил, что тёплый воздух поднимается и может увлекать предметы. Этьенн же предложил привязать к листам ниточки и посмотреть на эффект. И именно так возникла идея воздушного шара.

Братья, как истинные учёные, провели ряд опытов, а затем соорудили куб со стороной в метр. Куб успешно взлетел под действием тёплого воздуха от горящей шерсти и соломы. Затем ребята сообразили, что шар, а не куб, будет устойчивей, и построили первый шар, уже не из бумаги, а из ткани. Шар взлетел на высоту в тридцать метров (он был привязан на шпагате, так что высоту вычислить было легко).

19 сентября 1783 года состоялся первый официальный запуск первого воздухоплавательного аппарата. В этот день братья продемонстрировали свой шар королю Луи 16 на поле в Версале. Шар диаметром 24 метра, сделанный из хлопка и бумаги, поднялся на высоту примерно в полкилометра, предолел за 8 минут дистанцию в 3,5 километра и успешно приземлился. Интересно, что на шаре были пассажиры – овечка, петух и утка. При посадке пострадал петушок, на которого нечаянно уселась овечка, сломав герою-первопроходцу клюв.

Король, прекрасно понимавший перспективы нового изобретения – вести воздушную разведку во время сражений, например, было бесценно, не говоря о возможностях связи с отрезанными наводнением деревнями и т.д.! – дал братьям задание продолжать опыты. За вклад а развитие науки братьям было пожаловано потомственное дворянство.

Первым в мире человеком, поднявшимся в воздух стал Жан-Франсуа Пилатр де Розье (Jean-François Pilâtre de Rozier). После нескольких пробных полётов на привязанном шаре, он, на сей раз с маркизом д’Арлан (D’Arland) совершил первый в мире свободный полёт. 21 ноября 1783 года экипаж в составе Пилатра и Арлана поднялся в воздух на западе Парижа, набрал высоту примерно в тысячу метров и пролетел 9 километров за 25 минут, успешно приземлившись, хотя во время полёта герои воздухоплаватели столкнулись с несколькими техническими сложностями, которые успешно преоодолели, как и полагается летчикам испытателям.

Пилатр продолжал испытывать воздушные шары. Но любое новое дело таит в себе массу опасностей. 15 июня 1785 года первый в мире аэронавт погиб во время очередного испытательного полёта – шар лопнул и рухнул на землю с высоты в триста метров, шансов у экипажа не было.

Первой же женщиной-аэронавтом, стала Элизабет Тибл (Élisabeth Tible), уроженка города Лиона. Она поднялась в воздух 4 июня 1784 года. В ходе полёта тоже возникли сложности, которые дама преодолела, хотя при жесткой посадке была ранена. За свой испытательный полёт бесстрашная женщина была удостоена почётной медали. В дальнейшем она совершила несколько полётов, и, по всей видимости, дожила до старости, рассказывая детям и внукам о своих приключениях.

А во время Французской революции Лазар Карно, один из главных персонажей революции, создал “Первую воздушную армию” в мире – воздушные шары в составе двух эскадрилий стали широко использоваться в воздушной разведке и корректировке артиллерийского огня.

История создания первых воздухоплавательных аппаратов изобилует примерами героизма и мужества. Было много трагедий, но и много открытий, которые помогли создать и первые аппараты тяжелее воздуха. И Фестиваль Воздушных шаров в Сен-Жане чествует и первых героев аэронавтов.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*