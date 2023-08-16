Покорение воздушного пространства. Начало. История воздушных шаров

Самый знаменитый фестиваль воздушных шаров в Северной Америке проходит близ Монреаля. Но кто придумал воздушные шары?

Мы уже сообщали о грядущем Международном Фестивале Воздушных шаров в городе Saint-Jean-sur-Richelieu, расположенном всего в получасе (чуть больше) езды от Монреаля. Этот фестиваль, привлекающий десятки тысяч монреальцев, начинается 17 августа и продлится четыре дня. Кроме ежедневных полётов (они совершаются, как правило, рано утром или поздним вечером), фестиваль – это концерты, конкурсы, танцы, игры для детей и взрослых.

Расскажем кратко и об истории воздушных шаров, которые стали самым первым средством, позволившим людям преодолеть земное притяжение и научиться летать почти как птицы.

Первый воздушный шар был создан в 1783 году братьями Жозефом и Этьенном Монголфьер, которые вдруг заметили, как листы бумаги поднимаются и порхают в пламени костра (отец братьев занимался изготовлением бумаги, а мальчики помогали ему в работе, избавляясь от испорченных листов). Жозеф первым сообразил, что тёплый воздух поднимается и может увлекать предметы. Этьенн же предложил привязать к листам ниточки и посмотреть на эффект. И именно так возникла идея воздушного шара.

Братья, как истинные учёные, провели ряд опытов, а затем соорудили куб со стороной в метр. Куб успешно взлетел под действием тёплого воздуха от горящей шерсти и соломы. Затем ребята сообразили, что шар, а не куб, будет устойчивей, и построили первый шар, уже не из бумаги, а из ткани. Шар взлетел на высоту в тридцать метров (он был привязан на шпагате, так что высоту вычислить было легко).

19 сентября 1783 года состоялся первый официальный запуск первого воздухоплавательного аппарата. В этот день братья продемонстрировали свой шар королю Луи 16 на поле в Версале. Шар диаметром 24 метра, сделанный из хлопка и бумаги, поднялся на высоту примерно в полкилометра, предолел за 8 минут дистанцию в 3,5 километра и успешно приземлился. Интересно, что на шаре были пассажиры – овечка, петух и утка. При посадке пострадал петушок, на которого нечаянно уселась овечка, сломав герою-первопроходцу клюв.

Король, прекрасно понимавший перспективы нового изобретения – вести воздушную разведку во время сражений, например, было бесценно, не говоря о возможностях связи с отрезанными наводнением деревнями и т.д.! – дал братьям задание продолжать опыты. За вклад а развитие науки братьям было пожаловано потомственное дворянство.

Первым в мире человеком, поднявшимся в воздух стал Жан-Франсуа Пилатр де Розье (Jean-François Pilâtre de Rozier). После нескольких пробных полётов на привязанном шаре, он, на сей раз с маркизом д’Арлан (D’Arland) совершил первый в мире свободный полёт. 21 ноября 1783 года экипаж в составе Пилатра и Арлана поднялся в воздух на западе Парижа, набрал высоту примерно в тысячу метров и пролетел 9 километров за 25 минут, успешно приземлившись, хотя во время полёта герои воздухоплаватели столкнулись с несколькими техническими сложностями, которые успешно преоодолели, как и полагается летчикам испытателям.

Пилатр продолжал испытывать воздушные шары. Но любое новое дело таит в себе массу опасностей. 15 июня 1785 года первый в мире аэронавт погиб во время очередного испытательного полёта – шар лопнул и рухнул на землю с высоты в триста метров, шансов у экипажа не было.

Первой же женщиной-аэронавтом, стала Элизабет Тибл (Élisabeth Tible), уроженка города Лиона. Она поднялась в воздух 4 июня 1784 года. В ходе полёта тоже возникли сложности, которые дама преодолела, хотя при жесткой посадке была ранена. За свой испытательный полёт бесстрашная женщина была удостоена почётной медали. В дальнейшем она совершила несколько полётов, и, по всей видимости, дожила до старости, рассказывая детям и внукам о своих приключениях.

А во время Французской революции Лазар Карно, один из главных персонажей революции, создал “Первую воздушную армию” в мире – воздушные шары в составе двух эскадрилий стали широко использоваться в воздушной разведке и корректировке артиллерийского огня.

История создания первых воздухоплавательных аппаратов изобилует примерами героизма и мужества. Было много трагедий, но и много открытий, которые помогли создать и первые аппараты тяжелее воздуха. И Фестиваль Воздушных шаров в Сен-Жане чествует и первых героев аэронавтов.